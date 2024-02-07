Депутат рассказал об обесточивании 1,4 тысяч домов в Астрахани Депутат Шеин рассказал об обесточивании 1,4 тысяч домов в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около полутора тысяч многоквартирных домов и объектов социальной сферы в Астраханской области остались без электричества, а часть местных жителей лишены водоснабжения, рассказал NEWS.ru депутат регионального заксобрания и руководитель общественной организации «Союз жителей» Олег Шеин. Информацию об аварии распространили и местные власти.

Произошла сложная авария на высоковольтных сетях, из-за чего были обесточены четыре подстанции. Это повлекло за собой обесточку левобережных очистных сооружений в Астрахани, в результате в ряде кварталов была отключена вода, но их достаточно быстро смогли ввести в рабочее состояние, — рассказал Шеин.

По его словам, без электричества в регионе остались около 1400 многоквартирных домов и 150 объектов социального назначения — школы, детсады и больницы.

Много это или мало? В общей сложности в Астрахани примерно 2,5 тысячи высотных домов и примерно 2,5 тысячи двух- и трехэтажных домов. В этой зоне проживает более 40% населения, — отметил он.

Шеин напомнил, что в последнее время в Астрахани «происходит коммунальный коллапс». Из-за многочисленных прорывов коммуникаций канализационные стоки и вода затопляют подвалы домов. Это, по словам парламентария, грозит обрушением зданий, потому что в городе хватает жилого фонда, построенного в 1950-е — 1960-е годы.

Если несколько лет назад по оценкам жилищной инспекции был затоплен подвал в одном доме, то сегодня это порядка 200 объектов, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Главная причина происходящего, по мнению Шеина, в том, что на обновление коммуникаций вовремя не выделялось финансирование. По его словам, Астраханская область входит в тройку субъектов РФ с наиболее высокой степенью износа коммунальных сетей. Другая причина, по мнению политика, — это неэффективный менеджмент в сфере ЖКХ.

Ранее о крупной аварии на высоковольтных сетях, из-за которой произошло отключение электроснабжения в Астрахани и четырех районах области рассказал в своем Telegram-канале также астраханский губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, в регионе обесточены социально-значимые объекты, часть из которых продолжает функционировать за счет резервных источников питания. Глава региона заявил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

В ноябре NEWS.ru подробно рассказывал, что Жители Астрахани создали в интернете петицию с обращением к президенту Владимиру Путину с жалобами на то, что город «тонет в фекалиях» из-за частых аварий на канализационных сетях. Также они просят федеральных чиновников вмешаться в ситуацию с водоснабжением города, которое ухудшается из-за износа сетей. Региональные власти признают, что коммунальная система не модернизировалась десятилетиями.