Без Ротару и Сердючки: надо ли штрафовать за украинские песни в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что наказывать за исполнение украинских песен глупо. Таким образом она прокомментировала NEWS.ru решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню «Гулянка» Верки Сердючки. Инцидент произошел в одном из аквапарков города Алушты.

«Я считаю, что глупость это — вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя, Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — сообщила Драпеко.

Конечно, если депутата не задевает — это автоматически не означает, что не задевает никого. Задело же. Давайте попробуем разобраться почему.

Сегодня (что уж отрицать очевидное) украинская мова стала носителем антирусской риторики в первую очередь. Какие тут распевы, если на украинском нас проклинают, нам угрожают, о нас врут. Украинский язык стал языком ненависти и русофобии. И, естественно, он устойчиво ассоциируется с негативом для нашего слуха.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Драпеко

Не стоит забывать, что Украина — это самый настоящий проект «Анти-Россия». И, согласитесь, странно, когда в российском Крыму в караоке звучит песенка вольного или невольного участника этого проекта, матёрого русофоба Данилко (Верка Сердючка).

Долгие годы на Украине мучились с отказом от русского языка и тотальным переходом на мову. Украинский с трудом давался даже первым лицам государства. Все помнят конфуз Петра Порошенко, когда во время пресс-конференции он никак не мог вспомнить как по-украински будет «кошелек». В конце концов он был вынужден обратиться за помощью к своему пресс-секретарю.

А ведь исторически русский язык родной не только для востока Украины. Русская речь всегда звучала и в Киеве, и Харькове, и в Одессе, да мало ли где еще.

Помнится, как-то на одесском пляже мальчик-торговец горячей кукурузой спросил: «Из Москвы?» — «Да. Как догадался?» — «Акцент». То есть пацан считал себя носителем правильного русского языка. А у меня акцент. Я рассмеялся. Всё было по-доброму. Мы были чуточку разными, но нас это даже забавляло.

В отличие от Нэзалежной, где напалмом выжигают русский язык, у нас нет запрета на украинский. Украинская культура — кинематограф, литература, хореография — были частью многонациональной советской культуры. Украинские песни были любимы всеми, они звучали с экранов, их пели на концертах, во время застолий.

Ти признайся менi, звiдки в тебе тi чари

Я без тебе всi дни у полонi печалi

Може десь у лiсах ти чар — зiлля шукала

Сонце Руту знайшла та i мене зчарувала

Червону руту не шукай вечорами

Ти у мене едина, тiлькi ти повiр

Бо твоя врода, то е чистая вода

То е бистрая вода синiх гiр

Ещё любили вот эту озорную:

Ти ж мене підманула

Ти казала: «В понеділок

Підем разом по барвінок».

Я прийшов, тебе нема,

Підманула-підвела.



Приспів:

Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене молодого

З ума-розуму звела.

А как звучала выдающаяся украинская песня «Hiч яка мiсячна» в фильме «В бой идут одни старики». До слёз, до мурашек:

Нiч яка мiсячна, зоряна ясная,

Видно, хоч голки збирай.

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай.

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай.

Ти не лякайся, що нiженьки босiї

Вмочиш в холодну росу,

Я ж тебе, вiрная, аж до хатиноньки

Сам на руках однесу.

Почему-то не кажется, что эти произведения могли бы вызвать такую негативную реакцию у посетителей караоке в Алуште. Песни о любви, о красоте, о счастье, о простых человеческих чувствах по-прежнему не вызывают отторжения.

Всё прочее на мове выглядит глумлением над чувствами тех, кто сегодня вместе со страной. А страна, не будем забывать, ведет боевые действия.

Вполне возможно, что однажды мы снова вспомним украинские песни.

Как говорил Федот Евграфович Васков (Андрей Мартынов) Лизе Бричкиной (Елена Драпеко): «После споём с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ — и споём».