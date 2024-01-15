«Без России ни о чем не договорились»: Коц рассказал об итогах Давоса Военкор Коц: в Давосе не было прогресса в заключении мирного соглашения

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Без России в Давосе ни о чем не договорились о заключении реального мирного соглашения, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он сравнил прошедшую в Швейцарии встречу по «формуле мира» с представителями российской «либеральной оппозиции», которые делят шкуру неубитого медведя.

Financial Times <…>признает, что прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло, поскольку без России это невозможно, а ее на встречу не пригласили <…> Делить шкуру неубитого медведя - занятие, конечно, увлекательное. Вот только выгнать его из берлоги добровольцев пока нет, — написал Коц.

Встреча в Давосе состоялась 14 января по «формуле мира», предложенной Украиной. На мероприятие прибыли представители 83 стран. В частности, Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Предыдущая подобная встреча состоялась в конце октябре 2023 года на Мальте.

Ранее сообщалось, что это мероприятие станет последним. По данным СМИ, на него не приехали представители Китая. Эксперт добавил, что в Швейцарии испытывают «ограниченные ожидания» от предстоящей дискуссии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинский президент.