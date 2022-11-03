Различные коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели и частные лица объявили настоящий «сезон скидок» на товары и услуги для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Военные, а также их близкие могут по льготной цене приобрести наушники, заточить ножи, постричься, починить смеситель, снять квартиру, а также купить тротуарную плитку с дисконтом. NEWS.ru разбирался, что это — патриотические порывы бизнеса или всего лишь маркетинговая стратегия?
Заточка со скидкой
Различные российские чиновники уже неоднократно заявляли о необходимости поддержки участников СВО. Так, накануне первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил установить единовременные выплаты в 195 тысяч рублей для мобилизованных и добровольцев, компенсировать банкам потерянные средства во время кредитных каникул призывников и предоставить бесплатное питание детям участников боевых действий.
На сегодняшний день меры соцподдержки зависят от финансовых возможностей регионов, что, по мнению Турчака, «порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач». Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предлагал зачислять в детские сады без очереди детей участников специальной операции.
Судя по всему, на призывы власти поддержать участников СВО отозвались и граждане, занятые в сфере услуг. Некоторые из них готовы делать скидки и послабления для военных и мобилизованных.
В числе «первопроходцев» — одна из фирм в Воронежской области, занимающаяся монтажом натяжных потолков. Её руководство решило предоставлять 10-процентные скидки для участников СВО. Представитель организации в разговоре с NEWS.ru пояснил, что «делать, пусть скромные, но скидки — это их долг сегодня».
Мы же понимаем, что страна сегодня переживает непростой период, поэтому все должны сплотиться и каждый на своем месте помогать. Кто-то производит колбасу — пусть продаёт ее со скидкой, мы занимаемся потолками, и это тоже наш вклад, — отметил собеседник NEWS.ru.
Мастерская по заточке ножей в Ростове-на-Дону предложила свои услуги для участников боевых действий на Украине и членов их семей на льготной основе.
Распространим скидку, если потребуется, и на членов семей бойцов. Время сейчас трудное, без острого ножа вряд ли будет легче, чем с ним, — заявил NEWS.ru мастер, представившийся Александром.
В комиссионном магазине в Свердловской области, реализующем бытовую технику, тоже предлагают свою продукцию с дисконтом. Скидки полагаются тем, кто сегодня в рядах вооруженных сил воюет на соседней Украине.
Аналогичные предложения об акциях для участников СВО и членов их семей можно встретить в разных регионах. Речь идёт об услугах сантехников, парикмахеров, продаже различных товаров.
Помощь или хайп?
По мнению психолога Елены Волковой, подобное поведение россиян сегодня выглядит логичным. Она полагает, что люди, которые не участвуют непосредственно в специальной операции, «хотят быть полезны в тылу».
Военная тема сегодня заняла львиную долю информационного пространства. Конечно, в обществе присутствуют самые разные оценки происходящих событий, однако, как показывают опросы, [есть] немало тех, кто поддерживает проведение СВО. Человек с подобной позицией хочет по-своему участвовать в этой истории. Образно говоря, он тоже желает «нести бревно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Волкова.
Она полагает, что в этой ситуации некоторые размышляют так: да, я не беру оружие в руки, однако делаю всё для того, чтобы военным и членам их семей было проще.
По мнению социолога Сергея Таланова, в такой модели поведения россиян на самом деле нет ничего странного.
Я бы не стал говорить, что это какой-то феномен. Отзывчивость, взаимовыручка, готовность всегда прийти на помощь — в крови наших людей. Такую мотивацию, когда человек хочет поддержать идущих на фронт, следует только приветствовать. К сожалению, мы видели и обратные примеры, — рассказал NEWS.ru социолог.
Он напомнил, что после объявления 21 сентября в стране частичной мобилизации многие россияне бросились в военторги, чтобы приобрести необходимую экипировку.
И вот тогда некоторые недобросовестные продавцы начали взвинчивать темы — например, продавать туристические коврики, форму по тройной цене. По меньшей мере это неэтично, а в складывающихся условиях — преступно, — указал Таланов.
К слову, в тот раз к проверке недобросовестных ретейлеров были вынуждены подключиться Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Впрочем, и сегодня «народная любовь» по факту далеко не всегда оказывается таковой. Например, один из продавцов тротуарной плитки от производителя премиум-класса в Севастополе предложил скидку участникам СВО.
В разговоре с NEWS.ru представитель продавца признался, что члены семей воюющих на Украине не вправе претендовать на льготные условия:
На членов семей скидки не распространяются — ни на детей, ни на бабушек. Они-то при чем? У [воюющих на Украине] людей, знаете ли, работа такая. Родина их призвала не бесплатно. Дети мобилизованных с голоду явно не умирают. Да и детям плитка точно не нужна.
Пресловутые «скидки для участников СВО» зачастую являются маркетинговым ходом, пояснил в разговоре с NEWS.ru директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин.
На мой взгляд, порой это выглядит кощунственно. Если вы хотите реально помочь, а не просто похайпиться на главной теме, то делайте это с душой, открыто. Сейчас, полагаю, задача каждого — оказать поддержку семьям бойцов, профессиональных военных и мобилизованных. Если ребята узнают о такой поддержке, то и на фронте будут чувствовать себя спокойнее, — пояснил Хамидуллин.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО является святой обязанностью властей. Он пообещал поручить своей администрации отслеживать лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, чтобы централизованно брать их на вооружение.