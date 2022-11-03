«Без острого ножа вряд ли будет легче»: какие бонусы обещают участникам СВО Бытовые услуги военным и их родным стали не только проявлением лояльности, но и маркетинговым ходом

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Различные коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели и частные лица объявили настоящий «сезон скидок» на товары и услуги для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Военные, а также их близкие могут по льготной цене приобрести наушники, заточить ножи, постричься, починить смеситель, снять квартиру, а также купить тротуарную плитку с дисконтом. NEWS.ru разбирался, что это — патриотические порывы бизнеса или всего лишь маркетинговая стратегия?

Заточка со скидкой

Различные российские чиновники уже неоднократно заявляли о необходимости поддержки участников СВО. Так, накануне первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил установить единовременные выплаты в 195 тысяч рублей для мобилизованных и добровольцев, компенсировать банкам потерянные средства во время кредитных каникул призывников и предоставить бесплатное питание детям участников боевых действий.

На сегодняшний день меры соцподдержки зависят от финансовых возможностей регионов, что, по мнению Турчака, «порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач». Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предлагал зачислять в детские сады без очереди детей участников специальной операции.

Судя по всему, на призывы власти поддержать участников СВО отозвались и граждане, занятые в сфере услуг. Некоторые из них готовы делать скидки и послабления для военных и мобилизованных.

В числе «первопроходцев» — одна из фирм в Воронежской области, занимающаяся монтажом натяжных потолков. Её руководство решило предоставлять 10-процентные скидки для участников СВО. Представитель организации в разговоре с NEWS.ru пояснил, что «делать, пусть скромные, но скидки — это их долг сегодня».

Мы же понимаем, что страна сегодня переживает непростой период, поэтому все должны сплотиться и каждый на своем месте помогать. Кто-то производит колбасу — пусть продаёт ее со скидкой, мы занимаемся потолками, и это тоже наш вклад, — отметил собеседник NEWS.ru.

Мастерская по заточке ножей в Ростове-на-Дону предложила свои услуги для участников боевых действий на Украине и членов их семей на льготной основе.

Распространим скидку, если потребуется, и на членов семей бойцов. Время сейчас трудное, без острого ножа вряд ли будет легче, чем с ним, — заявил NEWS.ru мастер, представившийся Александром.

В комиссионном магазине в Свердловской области, реализующем бытовую технику, тоже предлагают свою продукцию с дисконтом. Скидки полагаются тем, кто сегодня в рядах вооруженных сил воюет на соседней Украине.

Аналогичные предложения об акциях для участников СВО и членов их семей можно встретить в разных регионах. Речь идёт об услугах сантехников, парикмахеров, продаже различных товаров.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Помощь или хайп?

По мнению психолога Елены Волковой, подобное поведение россиян сегодня выглядит логичным. Она полагает, что люди, которые не участвуют непосредственно в специальной операции, «хотят быть полезны в тылу».

Военная тема сегодня заняла львиную долю информационного пространства. Конечно, в обществе присутствуют самые разные оценки происходящих событий, однако, как показывают опросы, [есть] немало тех, кто поддерживает проведение СВО. Человек с подобной позицией хочет по-своему участвовать в этой истории. Образно говоря, он тоже желает «нести бревно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Волкова.

Она полагает, что в этой ситуации некоторые размышляют так: да, я не беру оружие в руки, однако делаю всё для того, чтобы военным и членам их семей было проще.

По мнению социолога Сергея Таланова, в такой модели поведения россиян на самом деле нет ничего странного.

Я бы не стал говорить, что это какой-то феномен. Отзывчивость, взаимовыручка, готовность всегда прийти на помощь — в крови наших людей. Такую мотивацию, когда человек хочет поддержать идущих на фронт, следует только приветствовать. К сожалению, мы видели и обратные примеры, — рассказал NEWS.ru социолог.

Он напомнил, что после объявления 21 сентября в стране частичной мобилизации многие россияне бросились в военторги, чтобы приобрести необходимую экипировку.

И вот тогда некоторые недобросовестные продавцы начали взвинчивать темы — например, продавать туристические коврики, форму по тройной цене. По меньшей мере это неэтично, а в складывающихся условиях — преступно, — указал Таланов.

К слову, в тот раз к проверке недобросовестных ретейлеров были вынуждены подключиться Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

Впрочем, и сегодня «народная любовь» по факту далеко не всегда оказывается таковой. Например, один из продавцов тротуарной плитки от производителя премиум-класса в Севастополе предложил скидку участникам СВО.

В разговоре с NEWS.ru представитель продавца признался, что члены семей воюющих на Украине не вправе претендовать на льготные условия:

На членов семей скидки не распространяются — ни на детей, ни на бабушек. Они-то при чем? У [воюющих на Украине] людей, знаете ли, работа такая. Родина их призвала не бесплатно. Дети мобилизованных с голоду явно не умирают. Да и детям плитка точно не нужна.

Пресловутые «скидки для участников СВО» зачастую являются маркетинговым ходом, пояснил в разговоре с NEWS.ru директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин.

На мой взгляд, порой это выглядит кощунственно. Если вы хотите реально помочь, а не просто похайпиться на главной теме, то делайте это с душой, открыто. Сейчас, полагаю, задача каждого — оказать поддержку семьям бойцов, профессиональных военных и мобилизованных. Если ребята узнают о такой поддержке, то и на фронте будут чувствовать себя спокойнее, — пояснил Хамидуллин.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО является святой обязанностью властей. Он пообещал поручить своей администрации отслеживать лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, чтобы централизованно брать их на вооружение.