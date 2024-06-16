Без нервов и истерик: мамам рассказали, как отучить ребенка от пустышки

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Почти все мамы сталкивались с проблемой отучения ребенка от пустышки. Этот процесс стоит немало нервов и может стать причиной постоянных истерик и бессонных ночей.

Отучение от соски в первую очередь приводит к бессонным ночам у ребенка. Ведь малыш привык засыпать с ней. Тут поможет только физическая усталость ребенка и терпение у родителей. Чтобы малыш отвык засыпать с соской, требуется всего от трех до пяти дней.

Также можно отучить ребенка от соски, предложив подарить ее кому-то. Это можно сделать по сценарию с младшим братиком или сестренкой или подарить белке с бельчонком в парке. При этом ни в коем случае нельзя отбирать пустышку силой.

Есть основные запреты: не ругайте малыша за то, что он все еще сосет соску, не мажьте пустышку неприятными составами, чтобы не выработать у ребенка стойкую боязнь и недоверие, не пугайте и не стыдите малыша, а также не меняйте тактики.

Ранее профессор Государственного университета просвещения, педагог Инна Лукьянова рассказала, что летом дети обязаны носить головной убор и пользоваться репеллентами — это главный способ уберечь их от травм и укусов насекомых. Она добавила, что особенно важно прикрывать голову воздухопроницаемой тканью малышам, также во время прогулок следует часто давать пить им небольшими глотками чистую воду.