Бетономешалка опрокинулась на бок и заблокировала движение в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бетономешалка опрокинулась на бок на проезжей части около станции метро «Проспект Большевиков» в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Представитель ГК «Монолит», владеющей опрокинутой бетономешалкой, сообщил, что, вероятно, водитель не справился с управлением. Однако точные причины произошедшего еще предстоит выяснить. Он подчеркнул, что водитель был трезвым, так как все проверки ГИБДД показали это. Сотрудники компании регулярно проходят медицинские осмотры, сказал он.

По словам представителя компании, бетономешалка двигалась со скоростью 18 км/ч в момент аварии. Из-за ДТП образовался небольшой затор на дороге. Другие детали произошедшего выясняются.

Еще одно происшествие случилось в Петербурге на улице Седова. Женщина попала под колеса машины Nissan Qashqai, а после ее отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Toyota Avensis.

Также серьезная авария произошла на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате два человека погибли и два пострадали. По предварительным данным, участниками стали Nissan Qashqai и грузовик.