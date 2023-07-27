«Дежурные фразы»: украинцы высмеяли слова Зеленского о защите человечества Ряд украинцев призвали Зеленского остановить военные действия и разрушение страны

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что у его страны есть будущее, потому что она «защищает человечество». Ряд подписчиков заявили в комментариях к посту, что глава государства пересмотрел американские фильмы и погряз в фантазиях. Они призвали его оставить пафос, прекратить слушать иностранных коллег и остановить разрушение страны.

Кажется, Зеленскому тексты пишет тот же сценарист, который писал тексты Бэтмэну, Капитану Америке, Росомахе и всем остальным, кто спасал человечество в фильмах. Дежурный пост, дежурные фразы. Президент, окончательно потерявший связь с реальностью, — написал один из пользователей.

Подписчица Мирослава отметила, что из-за действий президента, действующего «по указанию англосаксов», у Украины больше нет будущего.

Пользовательница Елена Федорченко написала, что чем больше говорит глава государства, тем «меньше остается Украины». Еще одна подписчица — Лана Корежа — сообщила, что простым украинцам «плевать на американские указы», они просто хотят спокойно жить.

Украина — это не только территория, это в первую очередь люди, и сколько уже погибло украинцев, потому что наше государство не смогло защитить себя. А кто потом будет жить на Украине, кому будет принадлежать украинская земля? — задалась вопросом подписчица Татьяна Колесникова.

Другая пользователь Сети Дарья Карпова заявила что из-за всеобщей мобилизации Украина столкнется в ближайшем будущем с проблемой демографии. Подписчица Наталья Ивановна подчеркнула, что у Украины есть будущее, но только с другим руководством.

Ранее украинцы призвали Зеленского начать мирные переговоры после взрывов в Одессе. После того как президент Украины опубликовал в своем блоге снимки разрушенных зданий и заявил, что Россия «почувствует ответ», подписчики призвали его «положить конец этому ужасу», а также разобраться с коррупционерами и ворами на Украине.