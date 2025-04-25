Подоляка сравнил ВСУ с бесами из-за уничтожения храма под Белгородом Подоляка: удар «бесов из ВСУ» по храму Новый Иерусалим не имел военной цели

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

Удар дронами Вооруженных сил Украины по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области не имел цели, заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. В результате атаки святыня полностью сгорела. Храм расположен в 30 километрах от города Валуйки.

Удар не имел никакой военной цели. Просто бесам из ВСУ очень хотелось в пасхальную неделю что-то уничтожить. <...> Бесы, они бесы и есть, — подчеркнул Подоляка.

Блогер уточнил, что ВСУ неспроста выбрали деревянную конструкцию, зная, что она сгорит. По словам Подоляки, чтобы это точно произошло, противник мешал пожарным тушить храм.

Ранее ВСУ атаковали и полностью уничтожили Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа на территории Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал этот поступок варварским. По словам главы области, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен специально.

Священник Николай Дубинин поделился кадрами горящего храмового комплекса в Сухарево после сброса ВСУ взрывного устройства с беспилотника. Он сообщил, что внутри были престарелый священнослужитель и монахини. Дубинин также выразил опасения насчет угрозы их жизням.