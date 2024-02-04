Бестселлеры Кристины Старк могут исчезнуть с книжных полок России Mash: общественники потребовали запретить в России книги Кристины Старк

Общественники потребовали убрать из российских маркетплейсов книги писательницы, автора популярных молодежных романов Кристины Старк, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной этого стали ее антироссийские высказывания.

Как передает канал, с такой инициативой выступило движение «Ветераны России». По словам председателя организации Ильдара Резяпов, Старк, которая родилась в Крыму, дискредитирует Вооруженные силы России, рассказывая про «войну против оккупантов». Глава «Ветеранов России» направил заявление в Следственный комитет с просьбой проверить Старк на экстремизм, а также запретить к продаже ее литературу.

Депутат Государственной думы Андрей Луговой ранее призвал проводить рейды по магазинам, где продают книги писателей-иноагентов. Парламентарий возмутился тем, что «предатели-спонсоры» Вооруженных сил Украины прикрываются творческими заслугами и продолжают получать деньги с продажи своих книг. По его словам, необходимо «купировать этот финансовый хвост».