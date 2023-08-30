Бестемьянова вступилась за тренера переполошившей Москву Горбачевой

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Тренер может быть недоволен тренировкой спортсмена, это нормальный рабочий момент, который не должен приводить к подобному поведению фигуристки Алины Горбачевой, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. По ее словам, ссора может быть со сверстником, приятелем, родителями, но тренер должен так себя поставить, чтобы в голову спортсменки такое не могло прийти.

Я вообще не понимаю, что такое ссора с тренером. Тренер может быть недоволен тренировкой, которую она провела. Уходишь расстроенной, что плохо провела тренировку. Бред какой-то, — считает Бестемьянова.

По мнению олимпийской чемпионки, не стоит снимать ответственности с родителей, которые отдали ребенка в спортивную среду и доверили тренеру.

Похоже на то, что родители отдали девочку в спортивную среду и тренер занимался ей, но руку на пульсе тоже надо держать, тем более такой возраст сложный. История очень неприятная. Я это воспринимаю, как будто над чувствами людей поиздевались. В этом ее вина. Ей не 3 года, не 7 лет, ей 16 лет! Она должна осознавать, что она творит и делает, — добавила Бестемьянова.

Горбачева пропала без вести 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом девушка рассказала на допросе у следователя. После тренировки на ледовой арене девушка отправилась гулять в парк, затем она решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе.

Утром 30 августа Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка сообщила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием.