«Бессмысленный бунт»: психолог о поведении певца Шарлота Психолог Вахитова: певец Шарлот мог сам не понимать цели своих действий

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Певец Эдуард Шарлот

Певец Эдуард Шарлот, который сжег на камеру свой паспорт и записал видео с оскорблениями в сторону власти, мог сам не понимать цели своих действий из-за недостаточного жизненного опыта и образования, считает психолог Алина Вахитова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она назвала действия исполнителя «бессмысленным бунтом».

У певца явно выражен юношеский максимализм, желание изменить мир без аналитического склада ума. У него не хватает жизненного опыта, не хватает образования, чтобы понять, что он видит и слышит. В таких условиях Шарлот просто не может определить, правда ли перед ним или дезинформация. Отсюда и бессмысленный бунт, цель которого не ясна даже самому музыканту, — пояснила психолог.

По ее словам, то, что певца отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, является правильным решением. Психолог допустила, что у Шарлота и правда могут быть психологические проблемы, из-за которых он сам не понимает природу своих действий. Вахитова подчеркнула, что в таком случае артисту нужно оказать помощь, а не наказывать его.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлота увезли из следственного изолятора в Самаре. По данным канала, по требованию следователя артиста отправили в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы.