«Бессмертный полк» не проведут 24 июня в очном формате

https://static.news.ru/photo/c8633bb6-cb60-11eb-9043-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы не станут проводить в традиционном очном формате акцию «Бессмертный полк», запланированную на 24 июня 2021-го, в годовщину Парада победителей 1945-го, передаёт ТАСС со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву.

По её словам, шествие может состоятся в обычном режиме не раньше 2022 года.

Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости [COVID-19] немного растёт. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить [акцию очно], — добавила Цунаева.

В 2021-м акция прошла 9 мая в режиме онлайн. Каждый российский регион получил свой сектор трансляции.

Идея «Бессмертного полка» родилась в 2011 году. Учитывая, что с каждым годом всё меньше ветеранов принимает участие в праздновании Дня Победы, томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев решили организовать уличное шествие с фотографиями сражавшихся воинов. Их вдохновила существовавшая ещё в советское время традиция, когда дети и внуки павших солдат приносили их фото к воинским мемориалам.

Ранее сообщалось, что приговор жителю Татарстана за размещение фотографии главы нацистской Германии Адольфа Гитлера отменён. Об этом ТАСС рассказали в Верховном суде России. Мухаммед Эль-Айюби в 2020 году разместил фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Его приговорили к одному году условно и штрафу в 150 тысяч рублей. Инстанция отправила дело на пересмотр.