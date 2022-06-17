«Беспробудная глупость»: жена Невзорова разочаровалась в Овсянниковой Жена Невзорова назвала глупыми речи выбежавшей с плакатом на ТВ Овсянниковой

Фото: соцсети

Марина Овсянникова

Жена Александра Невзорова (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022) Лидия прокомментировала высказывания выбежавшей с плакатом в эфире Первого канала Марины Овсянниковой. В соцсетях супруга не менее оскандалившегося журналиста неприятно удивилась тому, что сейчас вещает на весь мир экс-редактор, пишет StarHit.

Изначально супруги Невзоровы хвалили Овсянникову за «смелый поступок», но после перестали следить за её судьбой. Лидия Невзорова призналась, что после «героического перфоманса» Овсянниковой они не следили за её соцсетями, но недавно её прислали пост, который опубликовала беглый редактор.

Сегодня мне прислали её пост, за что большое спасибо! Показала его и Александру Глебовичу. То, что она говорит, если не преступление, то просто беспробудная глупость. Стандартная и омерзительная тупость типичной русской тетки, лишенной привычного комфорта, — резко высказалась Невзорова.

Жена журналиста призналась, что очень удивлена поведением Овсянниковой и её «популярностью» на Западе.

Короче, мне жаль, что Овсянникова имеет популярность на Западе и что Невзоров за нее заступался. Мне надо было изучить вопрос и показать ему хотя бы этот её пост, ведь за подготовку новостей в нашей семье отвечаю, — подытожила Лидия Невзорова.

Ранее экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая демарш с агитационным плакатом в прямом эфире, вновь пожаловалась на своего бывшего мужа. По словам женщины, он собирается лишить её родительских прав и она уже наняла адвоката, чтобы помешать его планам.