Беспорядочные половые связи названы симптомом серьезных проблем с психикой Психиатр Елисеенко назвал беспорядочные половые связи симптомом психических расстройств

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Злоупотребление спиртными напитками, беспорядочные половые связи, а также причинение самому себе физической боли могут сигнализировать о серьезных проблемах с психикой, поэтому при наличии таких симптомов следует незамедлительно обращаться за профессиональной психиатрической помощью, рассказал врач-психиатр Антон Елисеенко в интервью РИАМО.

Наличие самобичующих мыслей («я никому не нужен, я никогда ничего не достигну»), катастрофизация («меня уволят с работы и я стану бомжом»), самоповреждения и саморазрушающее поведение (страсть к алкоголю и употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, причинение себе физической боли) — это уже даже не «звоночки», а «набат», ведь речь может идти о ментальных расстройствах с высоким суицидальным риском: депрессии, биполярном расстройстве, пограничном расстройстве личности, — объяснил психиатр.

Елисеенко также отметил, что стоит насторожиться и в тех случаях, когда психоэмоциональное состояние мешает выполнять рутинные задачи в быту, на работе, учебе. Например, у человека могут возникнуть сложности с запоминанием нового материала, нет сил и настроения на уход за собой, даже чтобы почистить зубы и разогреть еду. Все это также является поводом для обращения к врачу.

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова доктор медицинских наук Андрей Шмилович ранее рассказал об опасности имитации душевного заболевания ради отсрочки от мобилизации. По словам психиатра, распознать симуляцию для специалиста не составит большого труда.