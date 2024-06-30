Беспилотники в шести регионах, раненые пожарные: как ВСУ атакуют РФ 30 июня

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

30 июня российские регионы подверглись массовому налету дронов ВСУ. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Также ударам со стороны украинской армии подверглась Херсонская область и ДНР. В результате атак есть пострадавшие жители, кроме того, многие здания инфраструктуры были разрушены. Все подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Воронежскую область?

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений после атаки, предварительно, нет.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Спустя час режим опасности все же отменили.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал Гусев.

Минобороны РФ прокомментировало ночную атаку. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских БПЛА в небе над Воронежской областью.

Как украинская армия атаковала Курскую область?

Украинские войска продолжили обстреливать Курскую область после гибели семьи из пяти человек от сброса с беспилотника в одном из домов в деревне Городище утром 29 июня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в течение дня неоднократным обстрелам подвергались пункт пропуска «Суджа», села Заолешенка, Гуево, Горналь, Гордеевка, Обуховка, хутор Олешня и деревня Елизаветовка.

По словам Смирнова, атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров отмечались в деревнях Городище, Анатольевка и Воронок, селах Локоть, Козино, в районе поселков Теткино и Краснооктябрьский.

Как сообщалось ранее, после удара коптера в деревне Городище погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два члена этой семьи госпитализированы в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский дрон также атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге в Суджу, водитель получил ранение и был госпитализирован.

В селе Гуково контузию получили два местных жителя, они доставлены в больницу. В населенном пункте в результате обстрела повреждены семь частных домовладений, три автомобиля, перебиты газопровод и линия электропередачи. Отмечается, что ремонтные бригады и электрики приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

В течение дня стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области было уничтожено шесть украинских дронов.

30 июня атаки на Курскую область продолжились. В Минобороны сообщили, что ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты. Согласно данным ведомства, за сутки российские средства ПВО уничтожили пятнадцать БПЛА над Курской областью.

Что известно о целях БПЛА ВСУ в Липецкой области?

Девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в результате атаки жертв нет. Ранее в регионе объявлялась воздушная опасность.

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Он пообещал, что власти помогут с ремонтом. Также губернатор поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.

Telegram-канал Baza сообщает, что при ночной атаке украинских беспилотников получил повреждения Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, на территории производства упали и взорвались семь дронов. Официального подтверждения информации пока не было.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пишет Baza, один из беспилотников повредил установку разделения кислорода. Кроме того, утверждает канал, минимум четыре БПЛА пытались ударить по зданию кислородной станции. В публикации говорится, что еще один дрон повредил гараж, после чего на постройке вспыхнул пожар, однако возгорание быстро ликвидировали.

Сколько беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область?

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

В Белгородской области пострадала мирная жительница

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что в двух квартирах в результате атаки выбиты окна, пострадавших нет.

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал он.

Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.

В селе Богун-Городок Борисовского района, по его словам, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Позднее 30 июня еще один беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов в городе Грайворон. По словам Гладкова, при ударе пострадала одна мирная жительница.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

По предварительной информации, в трех квартирах находящегося рядом многоквартирного дома выбиты окна. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона. Глава региона уточнил, что пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы.

В ДНР ВСУ атаковали сотрудников МЧС

Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка за 35 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07:55 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

Кроме того, с 08:00 до 08:10 украинские войска выпустили ещё по два «натовских» снаряда аналогичного калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Отмечается, что сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали. Также повреждения получил пожарный автомобиль.

Украинские войска в 08:25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ: 08:25 — населенный пункт Ясиноватая: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Как ВСУ атаковали Херсонскую область?

За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, утверждает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали восемь населенных пунктов», — сказал источник.

Собеседник агентства заявил, что обстрелам украинской артиллерии подверглись Обрывка, Райское, Голая Пристань, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Солонцы.

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