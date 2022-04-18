Беспилотник снял два грузовых судна в морском торговом порту Мариуполя

Как минимум два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешёл под контроль российских военных и войск ДНР. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости над акваторией порта.

Съёмка порта шла с высоты птичьего полёта 17 апреля. На кадрах видны два судна, предположительно сухогруза, которые стоят у одного и того же пирса. В отдалении у других причалов видны два судна меньшего размера, вероятно, буксиры. На берегу в отдалении от причалов виден дым, а на воде в одной из секций акватории порта видны многометровые пятна.

Я поднял дрон и повёл его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену упёрся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно — бесполётная зона, — рассказал оператор беспилотника.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в последние недели не осуществлял никаких контактов с российскими дипломатами на уровне Министерства иностранных дел, и никаких переговоров на высоком уровне не ведётся. Он добавил, что сложившаяся ситуации в Мариуполе, возможно, станет красной линией в украинско-российских переговорах.