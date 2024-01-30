«Бесконтрольность властей»: кто виноват в том, что в России рушатся дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вечером 29 января из жилого дома на Октябрьской улице в городе Пересвет Московской области эвакуировали людей. Причиной стала огромная трещина на здании, возникла угроза обрушения. Похожая ситуация произошла в Ростове-на-Дону несколько дней назад. Там рухнула стена дома на улице Нариманова. В декабре несущая стена жилого дома обрушилась в Санкт-Петербурге, а в ноябре — два подъезда обвалились в Астрахани. Сколько в России аварийного жилья, кто виноват в происшествиях и какие есть решения проблемы — в материале NEWS.ru.

Сколько в России аварийного жилья

По данным Росстата, который ссылается на Минстрой, площадь аварийного жилого фонда в стране к концу 2021 года составляла 22,059 млн кв. м. Это самые свежие опубликованные данные. В 2017 году, для сравнения, этот показатель, по статистике Росстата, был существенно ниже — 13,512 млн кв. м.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов в свою очередь заявлял, что на конец декабря 2023 года в России объем требующего расселения аварийного жилья, признанного таковым с 2017 до 2022 год, составляет более 15,5 миллиона квадратных метров. По его же словам, в таких домах проживает более 870 тысяч человек.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил NEWS.ru, что на данный момент в аварийных домах проживают порядка 1,3 миллиона россиян.

«Эта цифра постоянно меняется, поскольку часть аварийного жилого фонда расселяется, другие дома признают аварийными. В динамике около двух миллионов квадратных метров жилья становится аварийным ежегодно. С 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, например, количество аварийного жилья увеличилось на 13 миллионов квадратных метров. Это довольно много», — рассказал парламентарий.

Фото: t.me/logvinenko_rnd Обрушение дома в Ростовe-на-Дону

Насколько статистика отражает реальность

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что статистика по аварийному жилью в России уже давно «в значительной степени занижена».

«К сожалению, постановка на учет аварийных домов — это юрисдикция муниципальных властей. А они стали заложниками политики, как и, собственно, проблема аварийного фонда в целом. То есть если у муниципалитета нет денег, то они упорно не признают аварийность домов. Из-за этого россияне десятилетиями живут в аварийных домах», — считает Константин Крохин.

Член экспертного совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Евгения Петухова в разговоре с NEWS.ru также выразила мнение, что имеющаяся статистика по аварийному жилью имеет мало общего с реальностью. Кроме того, сейчас узнать и эти цифры довольно проблематично.

«Раньше у нас была информация по аварийному жилью от Государственной жилищной инспекции. Она публиковала эти данные, их можно было посмотреть. Сейчас муниципалитеты стали настолько закрытые, что вы даже размер платы на содержание не увидите, который они вообще-то должны утверждать для муниципального жилья в открытой форме», — сообщила эксперт.

Фото: t.me/DAkulovSP Трещина в доме в г. Пересвет

Кто контролирует аварийный фонд

По мнению Елены Петуховой, одна из причин, по которой в разных городах России рушатся дома, заключается в отсутствии контроля за их состоянием со стороны местных властей. Она сообщила, что в некоторых регионах ликвидировали бюро технической инвентаризации (БТИ) и жилищных инспекторов, переложив контроль за жилищным фондом на портал, куда люди пишут жалобы.

«Мы видим бесконтрольность состояния домов прежде всего со стороны местной власти. Я считаю, что упущения допустили и различные ведомства: Министерство строительства и ЖКХ, Минэнерго, управляющие компании и ТСЖ, которые на все махнули рукой», — говорит Елена Петухова.

О недостаточном контроле со стороны властей заявил и Константин Крохин. На примере рухнувшего дома в Ростове-на-Дону он объяснил, что, скорее всего, профильные организации проглядели процессы, разрушавшие здание.

«Дом в Ростове вообще молодой. Ну что такое 60 лет для кирпичного дома? Такие здания не должны разваливаться 100–150 лет. А там, судя по всему, происходили какие-то процессы в почве, в грунте. Ну, может быть, построен он был в таком месте. То есть там точно было что-то, что его привело в такое аварийное состояние», — считает Крохин.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Почему рушатся дома

Елена Петухова объяснила недостаточный контроль за состоянием жилого фонда нехваткой кадров. Проблему осложняет еще и то, что между ведомствами и гражданами нет должного взаимодействия.

«Есть порталы, куда люди могут писать жалобы. Но когда что-то случается, муниципалитет и надзорные органы нередко говорят, что не знали о проблеме. Бывает, обращение теряется в потоке или на него отвечают отпиской. Система обратной связи не до конца сформирована», — считает Елена Петухова.

Ростовский дом, в котором рухнула стена, был признан аварийным еще в 2020 году. Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал NEWS.ru, что с тех пор власти смогли лишь провести оценку жилья.

«Люди продолжали жить в доме, который буквально трещал по швам, у него обваливались внутренние перегородки, заклинивало двери. Жильцы постоянно жаловались и сигнализировали чиновникам, что здание уже не просто аварийное, а представляет прямую опасность. Сигналы игнорировались. Это именно преступная халатность, которая едва не привела к трагедии», — говорит Владимир Кошелев.

Он добавил, что «таких ситуаций во всей России масса».

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Виноваты ли собственники жилья

В обрушении домов в разных городах России отчасти виноваты и собственники жилья, считает Константин Крохин. По его мнению, «страна наплодила нищих собственников», и формат обеспечения жильем населения надо менять.

«Мы не можем всех сделать собственниками. Большая часть людей, которые приватизировали государственное жилье в 1990-х, собственниками ни по менталитету, ни по жизненному опыту не стали. Я имею в виду ответственное отношение к своей собственности и сознание того, что ее нужно самому содержать. Этот эксперимент неудачный», — говорит Константин Крохин.

Помимо этого, после ликвидации БТИ в некоторых городах собственники жилья делают перепланировку, не согласовывая изменения с контролирующими органами, рассказывает Елена Петухова. Это тоже может приводить к обрушениям.

«Некоторые делают перепланировку не только в жилых, но и в нежилых помещениях, не согласовывая эти изменения. Такие факты присутствуют», — признала она.

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Pres

Ждать ли обрушения домов в других городах

На вопрос, будет ли ситуация с обрушением домов развиваться по январскому сценарию с лопнувшими по всей стране трубами, эксперты однозначно ответили «да». Константин Крохин уточнил, что сразу несколько крушений домов и аварии коммунальных сетей говорят об их сильном физическом износе.

«Мы проели советский задел мощности. Все, он заканчивается. И если в Москве еще много чего строится, есть ресурсы обновлять сети и создавать маневренный фонд, то другие города не имеют такого огромного рынка строительства и, соответственно, всего остального, из этого вытекающего. Мы каждый год будем видеть увеличение количества аварий из-за износа советских и построенных в 1990-е годы домов», — говорит Константин Крохин.

Сергей Пахомов подчеркнул, что в России действует федеральная программа расселения людей из аварийного жилья, есть региональные программы, но «нужно объективно смотреть на вещи».

«Темпы прироста аварийки снижаться не будут, а расселение за счет государства — это длительный процесс от момента признания жилья непригодным через поиск подходящих земельных участков для строительства к прокладке коммуникаций, проектированию и строительству», — заявил депутат.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press Обрушение аварийного жилья в Пермском Крае

Что предлагают делать депутаты

Владимир Кошелев заявил, что комитет ГД по строительству и ЖКХ готовит законопроект, ужесточающий требования по расселению людей из аварийного и ветхого жилья. Депутаты предлагают установить для этого срок в три месяца.

«За нарушение новых правил для чиновников будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности. Законопроект планируется к внесению в эту весеннюю сессию», — уточнил Владимир Кошелев.

Этот законопроект готовится с 2022 года и до сих пор не внесен на рассмотрение в Госдуму.

Сергей Пахомов рассказал, что принимаются меры и по замедлению старения жилых домов в России. Например, в России действует механизм комплексного развития территорий (КРТ). По словам депутата, он пока не работает так, как от него ожидалось.

«Планируется внести существенные изменения в закон, которые позволят активнее вовлекать территории в КРТ, делать экономику этих процессов более интересной для застройщиков. У нас уже сейчас в рамках комплексного развития реализуется более 350 проектов с потенциалом свыше 57 миллионов квадратных метров. И это только вершина айсберга. Практически в каждом городе в России есть условно депрессивные территории, расселение которых в рамках КРТ может изменить и облик, и имидж этих городов», — рассказал Сергей Пахомов.

По его словам, в комитете ГД по строительству и ЖКХ развивают программы капитального ремонта. Депутаты приняли закон о техническом обследовании, который позволит более рационально использовать средства фондов капитального ремонта.

«В ближайшей перспективе вернем утраченную советскую систему учета жилого фонда, которая позволит отслеживать состояние домов по большому перечню параметров», — поделился Сергей Пахомов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как еще можно решить проблему

Константин Крохин в сложившейся ситуации предлагает разработать и внедрить в практику «честную систему учета аварийного жилья».

«Надо уйти от этого „заглаживания“ статистики. Необходимо по всей стране провести честную инвентаризацию ветхого и аварийного жилья, чтобы понять, какие дома действительно нужно срочно расселять, а какие пока еще не развалятся. Нужно разбить на уровни аварийности и, исходя из этого, в первую очередь расселять те, которые опасны обрушением», — говорит он.

Кроме того, Константин Крохин заявил о необходимости восстановить технический учет жилья. По его словам, после ликвидации БТИ следить за аварийностью домов стало некому.

«Кадастровый учет не дает такую информацию, он не собирает эти данные. Нам нужна единая цифровая система, где каждый дом будет отслеживаться прозрачно», — добавил председатель Союза жилищных организаций.

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