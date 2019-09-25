https://static.news.ru/photo/861e9ba6-df76-11e9-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилёв попросил вице-губернатора Николая Бондаренко оказать содействие в разрешении ситуации с бесхозной лошадью, которая бродит по городским улицам.

По его словам, этот случай помог выявить проблему отсутствия механизма размещения крупного скота и животных, которые никому не принадлежат.

В случае с этой лошадью специалисты говорят, что, скорее всего, что-то случилось с владельцем, конюшни не берут её, так как лошадь без документов — это кража, мы в тупике. Полиции её некуда деть, — поделился он.

Цивилёв отметил, что сейчас необходимо разработать схему работы в таких ситуациях. Так, он предложил при обнаружении владельца через определённое время обязать его оплатить затраты на размещение, а в случае отсутствия хозяина — признавать животных бесхозными, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пассажирка авиакомпании American Airlines взяла с собой в полёт пони. Миниатюрная лошадь была замечена на рейсе из Чикаго в Омаху. Видеоролик, в котором пассажирка и её питомец занимают свои места, появился в Twitter.