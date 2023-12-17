«Бесчеловечный поступок»: депутат ГД о конфискации подарков из РФ в Европе Депутат Журова назвала бесчеловечной конфискацию подарков из РФ в Германии

Фото: Ronny Hartmann/Global Look Press

Власти Германии из вредности запрещают ввозить подарки из России, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, подобное решение бесчеловечное и абсурдное.

Они просто хотят испортить людям праздник, чтобы мы негодовали, поникли. Не нравится Европе, что у россиян может быть приподнятое настроение, поэтому принимаются такие решения. Подарки ведь отправляют не только родственникам или друзьям. Посылки раньше приходили и детям в детские дома или через благотворительные фонды. Получается, что они дойдут до того, что и такие посылки будут конфисковывать? Это просто бесчеловечный поступок, — рассказала Журова.

Парламентарий отметила, что Россия не будет вводить ответные санкции или какие-либо ограничения. У властей нет намерения «лишать людей праздника».

Они таким образом в очередной раз показали свое истинное лицо. Отправляют ведь даже не современную технику или специальное оборудование, речь идет об игрушках, книгах и косметике. Мы точно не будем вводить никаких ответных санкций или ограничений. У нас нет намерения вредить своим соотечественникам или тем, кто хочет порадовать своих близких, — заключила Журова.

Ранее пресс-служба таможни ФРГ предупредила жителей страны, что рождественские подарки, присланные в Германию из России, могут быть конфискованы в целях соблюдения санкционного режима. В ведомстве подчеркнули, что исключений для праздничных посылок не предусмотрено.