«Берут по уму, а не по бумажке»: ректор Политеха о Болонской системе Ректор Политеха рассказал о том, как отмена Болонской системы скажется на студентах технических специальностей

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ректор Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Политех) Андрей Рудской заявил NEWS.ru, что после отмены Болонской системы для технических специалистов все останется по-прежнему. Трудности могут возникнуть только при желании студента продолжить обучение за рубежом.

Единственная трудность может возникнуть при желании студента продолжить обучение за рубежом, в этом случае могут быть расхождения в учебной программе и соответственно придется, что- то досдавать или пересдавать. Тут надо понимать, что берут то по уму, а не по бумажке, которую вам выдают, — заявил Рудской.

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий ранее заявил, что ректоры вузов России выступили за изменение системы образования. По его словам, перестраивать университетское образование будут основываясь на советском опыте, а акцент сделают на специалитете.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне заявил, что в ближайшие годы Россия начнет переход к собственной национальной системе образования. По его словам, Болонскую систему нужно воспринимать как «пережитый этап».