Берут не собакам, а себе: почему россияне скупают еду по объявлениям Тотальная экономия привела к популярности контрафакта и просроченных продуктов — ими торгуют даже на «Авито»

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На фоне общего снижения уровня жизни россияне начинают всё больше экономить на еде. Люди всё реже заходят в супермаркеты и переключаются на предложения частных лиц: таковыми сегодня буквально переполнены сервисы объявлений. У частников можно приобрести домашнюю консервацию, варенье и даже просроченные и уценённые продукты по низким ценам. Эксперты признают, что платежеспособный спрос на продовольствие резко упал, а в правительстве уже готовятся открывать оптово-розничные рынки, где свою продукцию без какой-либо сертификации будут продавать рядовые граждане.

Просрочка в цене

Пенсионерка Антонина Сергеевна из Нижегородской области торгует соленьями собственного производства. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она призналась, что в последний месяц торговля идет бойко. Женщина продает консервированные грибы, огурцы, помидоры.

Раньше в основном всё расходилось по знакомым и родственникам. Мне посоветовали начать рекламироваться в интернете — звонят очень много, некоторые сами приезжают, кому-то даже отправляю посылки. У меня же всё своё и недорого, а в магазинах нынче не укупишь, — признаётся женщина.

Ольга Леонидовна из Краснодарского края тоже успешно наладила небольшой бизнес: она продаёт самодельные борщи, супы, соусы, тушёнку, закатанные в стеклянные банки.

Вам стоит только разогреть наш продукт либо сделать к нему гарнир, и вы будете сыты вкусными домашними блюдами, — рассказала NEWS.ru женщина.

Она говорит, что если раньше её услугами пользовались дальнобойщики, то сегодня клиентская база значительно расширилась:

Думаю, что времена, когда люди шиковали, прошли. Многие стали переходить на простую пищу. Простую, но вкусную.

Отдельное направление торговли в Сети — уценённые товары. За скромные деньги можно приобрести сгущенное молоко, тушенку, различные консервы — как мясные, так и рыбные. В тексте объявлений обычно оговаривается, что речь идет не о просроченной продукции, однако на деле так оказывается далеко не всегда.

Корреспондент NEWS.ru позвонил по ряду подобных объявлений и обнаружил, что у продавцов вполне можно приобрести и просроченный товар, в некоторых случаях речь идёт о больших партиях.

Уценённые товары стали хитом нынешнего кризисного сезона. Так, основатель интернет-магазина VSOK.SHOP Анастасия Колчина ранее заявила, что россияне начали заметно активнее покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят на порядок дешевле. Она также указала, что цена для клиентов компании является сегодня основным приоритетом.

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Представитель одной из торговых сетей в Поволжье подтвердил NEWS.ru, что уценённые товары сейчас действительно пользуются повышенным спросом.

Есть даже схема: люди, например, покупают макароны, лимонад или соки на истекающем сроке годности, после чего реализуют продукцию по своим каналам. Говорят, что с учетом перманентного роста цен получается выгодно — людям удается «навариваться» даже на просрочке. Закладывают в стоимость свой процент и остаются в плюсе, — рассказал собеседник издания.

Он признался, что еще недавно товары с истекающим сроком годности приобретали в основном для домашних животных:

Раньше брали, например, почти просроченные консервы для собак, теперь — себе.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», сегодня уже каждый пятый россиянин начал сокращать расходы на еду и самые необходимые товары. Но и это не предел.

Сам себе продавец

Экономия на еде, без преувеличения, становится тревожным трендом, соглашается в беседе с NEWS.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. По его словам, даже согласно официальным данным, около 20 процентов населения страны проживают за чертой прожиточного минимума, проще говоря, являются нищими.

Эксперт полагает, что в последние пару месяцев на фоне стремительного скачка цен на продовольственные товары, который не компенсируется ростом заработных плат, армия малообеспеченных продолжает расширяться.

Большим спросом стали пользоваться не только уценённые товары, но и контрафакт. Люди всячески стараются сэкономить даже на еде, хотя, как вы понимаете, это может закончиться весьма плачевно, — отметил Федяков.

Он также сообщил, что товарный ассортимент в торговых сетях заметно сужается. Связано это, по мнению собеседника издания, с двумя факторами: производственно-логистическими проблемами, возникшими на фоне введенных против России санкций, а также с заметным падением доходов населения — дорогие товары приобретаются все реже и реже.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Однако тренд, согласно которому россияне переключаются на покупку продуктов сомнительного происхождения, похоже, будет лишь набирать обороты. В частности, похоже, именно на этот сценарий ориентируется инициатива Минпромторга. Ведомство предложило возродить оптово-розничную торговлю на рынках, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. В рекомендациях министерства, отправленных, как сообщали СМИ, в регионы, говорится, что за прилавок может встать и фермер, и дачник без оформления ИП или юридического лица.

Иван Федяков понимает причины появления министерской идеи:

На такую продукцию сегодня есть ощутимый спрос. А раз есть спрос, значит, есть и предложение. Вероятно, чиновники это понимают и руководствуются известной логикой: раз изменить тенденцию они не в состоянии, значит, её стоит возглавить.

Федяков также предположил, что продавать на таких рынках будут «всё подряд» и сертифицировать эту продукцию, понятное дело, никто не будет.

В Совете Федерации NEWS.ru подтвердили: россияне действительно начали массово экономить на продуктах питания. Однако свежих рецептов, как искоренить проблему, у государства, похоже, не так и много. Сенатор Айрат Гибатдинов признал, что «сейчас в стране наблюдается страшная и пугающая проблема: люди начали экономить на еде».

Рост цен сказался не лучшим образом на жизни россиян — экономия достигла максимума. Сейчас уже даже не идет разговор о недвижимости, предметах роскоши, технике — люди закрывают свои кошельки и начинают экономить на элементарных продуктах питания. Самое пугающее, что подорожание отразилось не на «кулинарных изысках», а именно на базовой продуктовой корзине: сахаре, овощах, фруктах, мясе и молочной продукции, — пояснил Гибатдинов.

Он признал, что на протяжении многих лет обсуждается одна и та же проблема: низкие зарплаты и низкий МРОТ.

Хотя всем и так ясно, что невозможно полноценно жить на 13 тысяч рублей. Но цены растут, зарплаты падают, а людей сокращают, — констатировал сенатор.

Пока же сервисы частных объявлений продолжают пополняться предложениями о продаже продуктов собственного производства, а эксперты предрекают ухудшение качества большинства продуктов уже в самое ближайшее время.