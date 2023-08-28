«Берут измором»: Корчевников рассказал о блокаде монахов в Лавре Борис Корчевников сравнил гонения на монахов в Киеве с действиями большевиков

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников сообщил в Telegram-канале «Специально для RT», что заблокированные в одном из корпусов Киево-Печерской лавры монахи голодают, но не прекращают молиться. По его словам, верующих «берут измором» и скоро силой выдавят из помещения. Корчевников сравнил бесчинства украинских властей с действиями большевиков в 1918 году и пообещал, что скоро Лавру вернут верующим.

Третью неделю не прекращается молитва в заблокированном корпусе Киево-Печерской лавры. Людей берут измором. Украина хоть и вопит про декоммунизацию, но худшие и главные уроки ранних большевиков претворяет в жизнь с полной силой, — заявил телеведущий.

Корчевников вспомнил события января 1918 года в Александро-Невской лавре, которую заняли солдаты, и провел аналогии с тем, что сейчас происходит в Киеве. По его словам, после того как протоиерею Петру Скипетрову, попросившему военных не трогать верующих, выстрелили прямо в лицо, российский народ устроил полумиллионный крестный ход. Однако современные украинские верующие не вышли на защиту святой обители, отметил он.

Многих запугали, многих обезверили прежними годами пропаганды и расслабленности, нынешняя Церковь хоть и растёт невероятно быстро, но растёт на разорванной традиции, растёт после потрясений и гонений ХХ века, — сообщил Корчевников.

Телеведущий также напомнил, что в 1922 году Александро-Невскую лавру разграбили так же, как сейчас вывозят святыни Киево-Печерской лавры в Ватикан, Мощи князя Александра Невского осквернили так же, как «сквернят сейчас мощи Киево-Печерских святых».

Ранее Корчевников выложил видео, присланное с передовой на Украине, на котором бойцы ВС РФ стоят на фоне триколора с ликом Иисуса Христа. Телеведущий сообщил, что российский флаг в таком исполнении ему особенно близок. Кочевников напомнил подписчикам значения цветов главного символа России: белый — правда, синий — мир, а красный — державность.