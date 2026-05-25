Беру яйца, молоко, муку и готовлю «Пиццу-болтунью» — ленивый пирог на заливном тесте: смешал и в духовку

Это гениально простой рецепт «Пиццы-болтуньи» для тех, кто любит домашнюю пиццу, но совсем не хочет возиться с тестом. Никакого замеса, раскатки и ожидания — просто смешал яйца, молоко и муку, добавил начинку, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается что-то между пиццей и нежным заливным пирогом: мягкая воздушная основа, тянущийся расплавленный сыр, сочные кусочки колбасы и помидоров. Сверху румяная сырная корочка, внутри — нежное тесто с начинкой в каждом кусочке.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., мука — 200 г, молоко — 400 мл, разрыхлитель — 1 ч. ложка, растительное масло — 3 ст. ложки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, сыр — 150–200 г, колбаса — по вкусу, помидоры — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление

Яйца разбейте в миску, добавьте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком. Всыпьте соль, черный перец и разрыхлитель. Затем постепенно добавьте муку и размешайте до гладкого теста без комочков.

Нарежьте колбасу, помидоры, натрите сыр. Часть сыра и начинку добавьте прямо в тесто и аккуратно перемешайте. Вылейте массу на подготовленный противень или в форму. Выпекайте при 180 градусах около 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте сверху оставшимся сыром и верните в духовку, чтобы он расплавился и слегка подрумянился. Дайте немного остыть, затем нарежьте кусочками.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева попробовала приготовить пиццу. Здесь есть один важный момент: лучше брать силиконизированный пергамент или коврик для выпечки, слегка смазанный растительным маслом. На обычной бумаге такая пицца легко прилипает, особенно по краям и снизу — потом сложно снять целым кусочком. С ковриком или хорошим пергаментом снимается отлично, без потерь, и дно получается ровным и красивым.