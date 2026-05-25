Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 07:45

Беру яйца, молоко, муку и готовлю «Пиццу-болтунью» — ленивый пирог на заливном тесте: смешал и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт «Пиццы-болтуньи» для тех, кто любит домашнюю пиццу, но совсем не хочет возиться с тестом. Никакого замеса, раскатки и ожидания — просто смешал яйца, молоко и муку, добавил начинку, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается что-то между пиццей и нежным заливным пирогом: мягкая воздушная основа, тянущийся расплавленный сыр, сочные кусочки колбасы и помидоров. Сверху румяная сырная корочка, внутри — нежное тесто с начинкой в каждом кусочке.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., мука — 200 г, молоко — 400 мл, разрыхлитель — 1 ч. ложка, растительное масло — 3 ст. ложки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, сыр — 150–200 г, колбаса — по вкусу, помидоры — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление

Яйца разбейте в миску, добавьте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком. Всыпьте соль, черный перец и разрыхлитель. Затем постепенно добавьте муку и размешайте до гладкого теста без комочков.

Нарежьте колбасу, помидоры, натрите сыр. Часть сыра и начинку добавьте прямо в тесто и аккуратно перемешайте. Вылейте массу на подготовленный противень или в форму. Выпекайте при 180 градусах около 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте сверху оставшимся сыром и верните в духовку, чтобы он расплавился и слегка подрумянился. Дайте немного остыть, затем нарежьте кусочками.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева попробовала приготовить пиццу. Здесь есть один важный момент: лучше брать силиконизированный пергамент или коврик для выпечки, слегка смазанный растительным маслом. На обычной бумаге такая пицца легко прилипает, особенно по краям и снизу — потом сложно снять целым кусочком. С ковриком или хорошим пергаментом снимается отлично, без потерь, и дно получается ровным и красивым.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.