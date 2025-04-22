Беру пекинку и банку тунца. Весенний салат для идеальной фигуры готов!

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Готовим салат с тунцом и пекинской капустой — легкий шедевр за 10 минут! Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и при этом свежее. Хрустящая пекинская капуста, нежное мясо тунца и пикантная заправка создают идеальный баланс вкусов.

Разберите половину небольшого кочана пекинской капусты на листья и нарежьте их тонкой соломкой. Добавьте банку консервированного тунца (в собственном соку), разобранного на крупные кусочки. Для сочности положите один огурец, нарезанный полукольцами, и горсть помидоров черри, разрезанных пополам. Заправьте смесью из 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы, сока половины лимона, соли и перца.

Аккуратно перемешайте, сверху посыпьте кунжутом или рубленой зеленью. Этот салат хорош сразу после приготовления, когда капуста еще хрустит, а заправка только начинает пропитывать ингредиенты. Он идеален как самостоятельное блюдо на ужин или как дополнение к тостам на завтрак.

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