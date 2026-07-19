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19 июля 2026 в 06:11

Беру фарш, картошку и майонез — через час на столе картошка по-французски: классический рецепт

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свинину, картофель, лук и сыр — это все, что нужно для картошки по-французски. Запекаю мясо с картошкой до золотистой сырной корочки. Получается сочное, сытное блюдо, которое идет на ура и в будни, и в праздники.

Ингредиенты

Свинина (вырезка) — 800 г, сыр (твердый) — 100 г, лук репчатый — 4 шт., майонез — 180 г, соль, перец, специи (любые) — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Сначала нарезаю свинину на порционные куски толщиной примерно 1 см и хорошо отбиваю. В это время чищу лук и нарезаю его тонкими полукольцами. Затем смазываю форму маслом, выкладываю мясо, солю, перчу и посыпаю специями. Сверху кладу лук, обильно поливаю майонезом, чтобы покрыл все мясо. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности посыпаю блюдо тертым сыром и даю ему расплавиться и зарумяниться. Подаю горячим, с гарниром из свежих овощей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Визуально это слоеный пирог: снизу — мясо, сверху — румяная золотистая корка. Я добавил немного чеснока в майонез, и аромат стал просто божественным. Советую подавать с легким овощным салатом — тогда ужин получается не только сытным, но и сбалансированным.

Проверено редакцией
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