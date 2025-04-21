Беру авокадо и творог: бутерброды с этой намазкой улетают за 5 минут!

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Готовим на завтрак бутерброды с нежной намазкой из творога и авокадо! Эта воздушная паста с ярким вкусом станет вашим секретным оружием для быстрых и полезных завтраков. Сочетание сливочного авокадо и легкого творога создает идеальный баланс — сытно, но не тяжело!

Разомните вилкой мякоть двух спелых авокадо, сразу сбрызнув 2 ч. л. лимонного сока — это сохранит красивый зеленый цвет. Добавьте 200 г творога (лучше брать 5–9% жирности) и тщательно перемешайте до кремообразной консистенции.

Пропустите через пресс 2 зубчика чеснока — он придаст пикантную нотку. Мелко нарежьте листья базилика (около 2 ст. л.) для свежего аромата. Посолите по вкусу, добавьте щепотку черного перца и тмина для глубины вкуса.

Дайте намазке настояться 15 минут в холодильнике — так все ароматы идеально соединятся. Намазывайте на тосты из цельнозернового хлеба, добавляйте ломтики редиса или копченого лосося для изысканного варианта.

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