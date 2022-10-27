Бермудская область: почему под Иркутском 90 лет регулярно падают самолёты Лётчики-испытатели развеяли мифы о мистическом следе в серии катастроф, назвав рациональные причины тенденции

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Последствия падения самолёта Су-30СМ

Очередная авиакатастрофа в Иркутске, где на днях на жилой дом упал самолёт Су-30СМ, стала для города повторением трагедии четвертьвековой давности, только в миниатюре. С 1930 года самолёты и вертолёты в данном восточносибирском городе и его окрестностях с человеческими жертвами разбивались почти три десятка раз, в результате погибли более 760 человек, что позволяет некоторым сравнивать эту местность с Бермудским треугольником. NEWS.ru составил хронологию происшествий в небе над Иркутском и выяснил, что дело вряд ли в мистических совпадениях, а скорее в географии и логистике.

Первые жертвы. От полярников до уйгурского руководства

Первая исторически задокументированная авиакатастрофа (то есть авария с человеческими жертвами), связанная с восточносибирским городом, произошла в 1930 году. Тогда разбился транспортный самолёт Junkers W 33, который, выполнив рейс из Иркутска в Якутск, упал на пути в якутский посёлок Булун. Погибли три человека — полярный лётчик Отто Кальвиц, бортмеханик Франц Леонгарт и радист Карчевский. Первые двое похоронены на одном из кладбищ Иркутска. Траурный обелиск им был установлен у входа в местный городской парк.

В 1940 году во время перелёта из Бурятии в Иркутск в районе бухты Фролиха на озере Байкал потерпело крушение воздушное судно Ж-7. Жертвами крушения стали лётчик и трое пассажиров, в том числе пятилетний ребёнок. Бортмеханик успел спастись.

Фото: public domain Junkers W 33

Через девять лет, 25 августа 1949 года, над Байкалом недалеко от Иркутска потерпел крушение пассажирский Ил-12. На его борту находилось почти всё военно-политическое руководство Восточно-Туркестанской Республики — формально независимого государства-сателлита СССР. Самолёт, летевший из Урумчи через советскую территорию в Пекин, не смог набрать высоту для преодоления хребта Хамар-Дабан на границе Бурятии и Иркутской области, врезавшись в гору. В итоге погибли пять членов экипажа и девять пассажиров, в том числе глава правительства республики Ахметджан Касими, вице-премьер Абдукерим Аббасов, министр обороны Исхакбек Монуев и его зам Далельхан Сугурбаев. Восточный Туркестан в итоге войдёт в состав КНР, образованной через месяц с небольшим после авиакатастрофы, сегодня это Синцзян-Уйгурский автономный район Китая.

В том же году в Иркутской области потерпел крушение грузовой Ил‑12 с шестью членами экипажа и восемью сопровождающими, совершавший рейс из Иркутска в Нижнеудинск. Погибли 13 человек, один выжил.

Поскольку во всех четырёх случаях самолёты разбивались не вблизи Иркутска, эти аварии можно лишь условно связать с данным городом, однако дальше — больше. Так, 25 марта 1951 года сразу после взлёта разбился вылетевший из иркутского аэропорта в Якутск самолёт Ли‑2. Погибли четыре члена экипажа и восемь пассажиров. Причиной гибели стала плохая видимость из-за снегопада. Фрагменты воздушного судна нашли в 30 километрах от места взлёта.

Фото: calflier001, CC BY-SA 2.0 Ил-12

В 1953 году, 14 октября, в иркутском аэропорту упал Ил‑12, летевший с остановкой в Иркутске из Москвы в Южно-Сахалинск. Командир воздушного судна принял огни аэропортовых мачт за встречный самолёт, уклонился и не смог удержать высоту. На борту было 28 человек, четверо из них погибли.

В последний день 1954 года сразу после дозаправки в Иркутске потерпел крушение пассажирский Ил-14 «Аэрофлота», летевший из Пекина в Никосию. Погибли 17 человек.

Следующая авиакатастрофа в Иркутске случилась 18 ноября 1956 года. Тогда при посадке разбился новый Ил-14, который перегоняли из Москвы в Новосибирск. Из-за ошибки членов экипажа воздушное судно столкнулось с землёй до взлётно-посадочной полосы, после чего пилоты попытались исправить положение, но из-за «прыжков» у самолёта сломались стойки шасси, после чего машина врезалась в забор. Погиб один человек, остальные четверо находившихся на борту выжили.

В конце ноября 1959 года сразу после взлёта с аэродрома иркутского авиазавода (Иркутск-2) упал военный Ан-12 из Витебска, который проходил в сибирском городе ремонт. Погибли 10 человек, в том числе шесть членов экипажа и четыре техника. На месте падения самолёта образовалась глубокая воронка.

В 1960 году, 20 октября, крушение потерпел пассажирский Ту-104А, летевший из Москвы в Хабаровск. Воздушное судно должно было сесть в Иркутске для дозаправки, но из-за плохих погодных условий его перенаправили на запасной аэродром в Усть-Ордынском, на подлёте к которому борт столкнулся с ЛЭП и ударился крылом о землю и загорелся. Погибли три человека, четыре члена экипажа и все пассажиры (61 человек) выжили.

В июле 1963 года крушение при посадке в иркутском аэропорту потерпел Ту-104Б, летевший из Пекина в Москву. В условиях плохой видимости самолёт задел осветительную опору и упал. Погибли восемь членов экипажа и 25 пассажиров, в том числе 22 иностранца, среди которых были работники посольства Албании в Китае. Выжили два советских пассажира.

Фото: Ken Fielding/CC BY-SA 3.0 Ту-104А

Полвека катастроф. Продолжение хронологии

25 июля 1971 года жёсткую посадку в Иркутске совершил Ту-104Б, летевший из Новосибирска по рейсу Одесса — Владивосток. В результате умерли 97 из 126 находившихся на борту человек, в том числе 93 пассажира и четыре члена экипажа.

8 июня 1972 года произошло крушение истребителя МиГ-23УБ, который совершал испытательный полёт, взлетев с аэродрома Иркутск-2. У воздушного судна, когда оно находилось над городом, отказал двигатель, в результате пилоты увели истребитель от жилых кварталов, но не долетев 350 метров до взлётно-посадочной полосы, самолёт зацепил крышу одного из заводских цехов, перевернулся и разбился. Погибли два члена экипажа.

Через два года, 4 октября 1974-го, над взлётно-посадочной полосой иркутского аэропорта из-за ошибки авиадиспетчеров Ан-2, летевший в райцентр Казачинское, столкнулся при наборе высоты с выполнявшим тренировочный полёт Ан-12Б. Погибли 13 человек в пассажирском судне, все пятеро членов команды второго самолёта остались живы.

Фото: Igor Dvureko/CC BY-SA 3.0 Ан-12Б

В следующий раз авиакатастрофа в этом транспортном узле случилась 9 февраля 1976 года. В тот день самолёт, летевший в Свердловск, рухнул на взлётную полосу, не набрав высоту, и в 232 метрах от точки отрыва развалился на три части. Жертвами крушения стали 24 человека, в том числе девять из 10 членов экипажа и 15 из 104 пассажиров.

В 1978 году в Иркутской области произошло два авиакрушения с человеческими жертвами. 23 мая около населённого пункта Кунерма упал вертолёт санавиации Ми-2, из-за чего погибли два человека, а 1 сентября по неизвестным причинам вблизи посёлка Харат рухнул летевший из регионального центра в посёлок Онгурён самолёт Ан-2, в результате умерло 13 человек, в том числе 11 пассажиров и два члена экипажа.

В августе 1986 года в 27 километрах от Иркутска крушение потерпел военный Ан-2, выполнявший ночной тренировочный полёт. Все шесть человек, находившихся на борту, разбились.

Через два года, 28 августа 1988-го, под Иркутском упал самолёт Л-410, летевший в областной центр из якутского посёлка Батагай. Погибли два члена команды воздушного судна и два пассажира. Случиться авария могла из-за утомления экипажа, находившегося в полёте более восьми часов.

Следующая катастрофа случилась 16 мая 1991 года с военным Ан-8 во время посадки на аэродроме иркутского авиазавода. Погибли два из девяти находившихся на борту человек. Причиной трагедии стали ошибки пилотирования и неполный экипаж — второй пилот был отстранён от полёта из-за употребления алкоголем, и его функции выполнял бортмеханик.

Крупная авиакатастрофа в Иркутске случилась 3 января 1994 года с Ту-154 компании «Байкал», который должен был лететь в Москву. Судно взлетело после пяти неудачных попыток завести двигатель, и менее чем через четыре минуты после отрыва на борту начался пожар. Самолёт рухнул, унеся жизни 115 пассажиров, девяти членов экипажа и одного человека, который находился на земле в месте падения машины. Как выяснилось позднее, у самолёта полностью разрушился двигатель.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Последствия падения самолета Ан-124 «Руслан» на жилой квартал, 1997 год

6 декабря 1997 года в Иркутске произошло нечто внешне похожее на недавнее крушение истребителя Су-30М, только более масштабное. Четверть века назад на жилой квартал города сразу после взлёта упал транспортный Ан-124 «Руслан», который должен был доставить во Вьетнам два истребителя Су-27УБК, но у воздушного судна отказали три из четырёх двигателей, и он потерпел крушение. Как и в 2022 году, в 1997-м самолёт взлетел с аэродрома местного авиазавода Иркутск-2. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту самолёта (девять членов экипажа и 14 пассажиров), а также 49 человек на земле, более 70 семей остались без жилья.

Одна из самых масштабных авиакатастроф в России произошла под Иркутском 4 июля 2001 года. В тот день в окрестностях деревни Бурдаковка из-за ошибки пилотов разбился идущий на посадку самолёт Ту-154, выполнявший рейс из Екатеринбурга во Владивосток. Погибли все 145 находившихся на борту человек, в их числе девять членов экипажа и 136 пассажиров (124 россиянина и 12 граждан КНР).

Через пять лет, 9 июля 2006 года, авиакатастрофа в иркутском аэропорту произошла с аэробусом А310-300, который прилетел в сибирский город из Москвы. Из-за неправильной посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и, пробив ограждение, врезалось в гаражный массив. Начался пожар, в котором погибли пять из восьми членов экипажа и 120 из 195 пассажиров.

Фото: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 Вертолёт Bell 407

В мае 2009 года в посёлке Листвянка недалеко от Иркутска потерпел крушение вертолёт Bell 407, в результате погибли все четыре человека, находившиеся в нём, в их числе оказался губернатор Иркутской области Игорь Есиповский и первый зампредседателя правительства региона Михаил Штонда, а также их телохранитель и пилот. По официальной версии, чиновники совершали рабочую поездку на побережье Байкала, но существует версия, что они летали на охоту. Сообщалось, что на месте крушения были найдены три карабина и магазин патронов, а рядом обнаружена туша медведя, предположительно, подстреленная с вертолёта, но в МЧС опровергали это.

В конце 2013 года в окрестностях аэродрома Иркутск-2 разбился транспортный самолёт Ан-2. 26 декабря воздушное судно летело из Новосибирска и при посадке в пункте назначения упало на военный арсенал, предположительно, из-за отказа двигателя (самолёту на момент аварии было немногим более полувека). Погибли все находившиеся на борту девять человек, в том числе шесть членов экипажа и трое пассажиров.

Ещё одна авиакатастрофа под Иркутском случилась 3 ноября 2021 года. Тогда неподалёку от посёлка Пивовариха в пригороде областного центра, заходя на второй круг, разбился грузовой самолёт Ан-2, летевший из Якутска. Погибли семь членов экипажа, в их числе были, помимо россиян, граждане Белоруссии и Украины.

Наконец, 23 октября 2022 года на жилой двухэтажный дом упал военный истребитель Су-30М, взлетевший с аэродрома Иркутск-2. Погибли два члена экипажа, в доме, на который они спикировали, к счастью, никого в момент крушения не было. Причиной крушения стала потеря сознания пилотами во время полётов из-за предположительной нехватки кислорода, его переизбытка или случайного попадания в дыхательную смесь азота.

Перевалочная база

Недавнее крушение истребителя в Иркутске вновь напомнило многим наблюдателям богатую хронологию авиакатастроф в этом городе. Некоторые «пикейные жилеты» пытаются объяснить этот феномен самыми невероятными причинами — то НЛО, то «геопатогенными зонами», то разломами земной коры, то чуть ли не местью репрессированных в 1930-е годы, захоронения которых якобы расположены недалеко от взлётно-посадочной полосы местного аэропорта. Однако падают или загораются самолёты не только на гражданском аэроузле, но и, в меньшем количестве, на аэродроме местного авиазавода, известном как Иркутск-2, — именно с него, кстати, 23 октября взлетел упавший вскоре на жилой дом Су-30СМ. Два этих комплекса (международный аэропорт Иркутска и аэродром Иркутск-2) расположены в разных краях города на расстоянии не менее 14 километров.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Гарнаев

Никакой мистики в многочисленных авиаинцидентах в Иркутске нет, рассказывает NEWS.ru заслуженный лётчик-испытатель и Герой России Александр Гарнаев.

Во-первых, профессиональные лётчики не суеверны и никаким Бермудским треугольником Иркутск не считают. Во-вторых, катастрофы, которые там происходили в большом количестве с гражданскими воздушными судами, имели место в гражданском аэропорту и его окрестностях. А в данном случае (недавнем крушении Су-30 СМ. — NEWS.ru) речь идёт о катастрофе, которая произошла на экспериментальном аэродроме иркутского завода — там катастроф [было] довольно мало, — объяснил Гарнаев.

Он отметил, что в Иркутске, как правило, аварии случались с гражданскими самолётами старых моделей, которые «наши невероятные просторы могли преодолеть только вприпрыжку и не могли напрямую долететь до края родины, а уж тем более из Москвы до какого-нибудь Пекина». Все эти воздушные суда, по словам Гарнаева, летали с остановками, а аэропорт Иркутска «находится прямо в центре, и на нём делали максимум промежуточных посадок».

Если посмотреть соседние аэродромы, например, в Братске, Новосибирске или Якутске, то можно легко убедиться в том, что и там тоже происходили катастрофы. Просто интенсивность полётов там была намного ниже, чем в Иркутске, потому что их гораздо реже использовали в качестве промежуточных. А если взять московский аэроузел, то там катастроф было ещё больше на каждом аэродроме (из-за плотного графика полётов. — NEWS.ru), — объяснил собеседник NEWS.ru.

Похожей позиции придерживается коллега Александра Гарнаева — лётчик-испытатель и почётный президент Международного авиационно-космического салона МАКС Магомед Толбоев.

Чем больше летают, тем больше падают, это естественный процесс. А Иркутск является перевалочной базой — он посередине Евразии, — отметил Толбоев.

По его мнению, аналогичная ситуация с зависимостью количества авиакатастроф от числа полётов наблюдается не только в России, но и во всём мире. Вспоминая про времена СССР, собеседник NEWS.ru добавил, что тогда «каждый год падало 120 самолётов и погибало три полка лётчиков». Главком ВВС СССР и России с 1991 по 1998 год Петр Дейнекин утверждал, что в его время «ежегодно происходило независимо от того, какой год, от 90 до 130 авиапроисшествий» и каждый год страна теряла «по авиадивизии».