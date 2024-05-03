Беркович и Петрийчук продлили арест Военный суд продлил на полгода арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо)

2-й Западный окружной военный суд продлил на полгода арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук в рамках дела об оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Фигуранты пробудут в следственном изоляторе до 22 октября.

Суд постановил ходатайство гособвинения удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук до 22 октября, — сообщили в суде.

Беркович и Петрийчук проходят обвиняемыми по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Причиной для расследования стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол». Он повествует о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама. Петрийчук выступила сценаристом спектакля. Фигуранты не признают свою вину.

В конце апреля группа поддержки Беркович в Telegram опубликовала письмо режиссера. Она заявила, что «вот-вот начнется движуха», так как следователь сдал дело, прокуратура одобрила, а суд его принял. Женщина также раскритиковала работу экспертов в рамках расследования.

19 апреля дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд. За несколько дней до этого женщин внесли в перечень террористов и экстремистов. Дело вызвало резонанс в творческих кругах, за режиссера и сценариста вступились режиссер Александр Сокуров и журналистка Ксения Собчак.