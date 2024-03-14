Березин сравнил Моргунову с «папой КВН» Масляковым Березин рассказал, что Моргунова по чувству юмора не уступала Маслякову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Березин

Народная артистка России Светлана Моргунова обладала потрясающим чувством юмора, заявил на церемонии прощания с диктором телеведущий Владимир Березин. По словам актера, в этом смысле Моргунову можно сравнить только с ведущим КВН Александром Масляковым, передает корреспондент NEWS.ru.

Она была с таким чувством юмора! Могу сравнить только с одним человеком на телевидении — пусть он долго живет — это Александр Васильевич Масляков — тонкое чувство юмора. В профессии диктора я знаю очень многих людей, моих коллег дорогих, которые очень серьезны. Профессия диктора действительно серьезная. Но в душе ты должен оставаться ребенком, быть «зажигалкой». Такой была Светлана Михайловна Моргунова. Поэтому сегодня так много желающих с ней проститься, — рассказал Березин.

Он добавил, что Моргунова своей работой и стилем подавала пример всем. Березин отметил, что учился у нее тому, чему научить невозможно: отношению к своему делу.

Ранее диктор советского ТВ Алла Данько рассказала, что в последние годы Моргунова находилась в большой депрессии и много страдала. По словам Данько, актриса в беседе с разными людьми часто повторяла, что хочет к сыну Максиму, которого не стало в 2020 году.