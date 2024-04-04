Беременным напомнили, какие продукты нужно включить в свой рацион Роспотребнадзор: беременным полезны цельнозерновые и молочные продукты

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В рационе беременных обязательно должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые и молочные продукты, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, также рекомендуется есть продукты, содержащие железо.

В цельнозерновых продуктах много клетчатки, поэтому в ведомстве советуют есть макароны, хлеб, овсянку и коричневый рис. Важно пить натуральные соки и употреблять много свежих или законсервированных фруктов и овощей разных цветов, главное, чтобы в них не было соли.

Роспотребнадзор также рекомендует включить в свой рацион полезные жиры, растительные масла (холодного отжима), авокадо, а также продукты, содержащие железо, витамин Д (важен для развития крепких костей), — добавили в ведомстве.

Беременным порекомендовали есть белок, который можно получить из постного мяса, например, индейки или курицы, из орехов, жирной рыбы и бобовых. Также, женщинам в положении необходим кальций, содержащийся в молочных продуктах, например в твороге, молоке и йогуртах.

Ранее беременных предупредили об опасности отказа от скрининга. По словам эксперта здравоохранения Сергея Вострухова, это может привести к тому, что ребенку не смогут вовремя диагностировать смертельно опасные заболевания.