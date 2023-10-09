Беременным дали советы, как избежать осложнений Врач Марченко посоветовала заниматься спортом при беременности

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При беременности следует заниматься спортом, чтобы избежать появления тромбозов и отеков, посоветовала врач — акушер-гинеколог Анна Марченко. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что перед этим надо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальные активности. Также, по ее словам, беременным стоит избегать упражнений на пресс и поднятия тяжестей, при этом больше гулять пешком и делать легкую разминку.

Физическая активность пойдет только на пользу будущей матери. Это поможет снизить риск образования тромбов и появление отеков. Если нет медицинских противопоказаний и вам не прописан постельный режим, двигаться надо как можно больше. Как минимум ежедневно совершать пешие прогулки, — рассказала специалист.

Кроме того, не стоит «есть за двоих» во время беременности. Женщине стоит внимательно отнестись к набору весу: рекомендуется сделать питание разнообразным и сбалансированным, но увеличивать размер порции при этом не нужно. Марченко напомнила, что нормой считается набор веса от девяти до 15 кг. Лишний вес при беременности может привести к осложнениям во время родов и стать причиной развития сахарного диабета, в том числе у плода.

Для беременных опасность представляет недостаток фолиевой кислоты. Ее дефицит может привести к аномалиям развития плода, например, к расщеплению позвоночника. Получить кислоту из пищи практически невозможно, поэтому ее обычно пьют в виде добавок, уточнила врач.

Женщины при беременности часто сталкиваются с железодефицитной анемией, особенно если до этого был недостаток гемоглобина. В качестве профилактики гинеколог посоветовала включить в рацион мясо, печень, красную рыбу и продукты, богатые витамином С, например, цитрусовые, шпинат, капусту и ягоды.

Диетолог Людмила Микитюк ранее предупредила, что малиновое варенье содержит элементы, очень полезные для беременных женщин, но употреблять его следует с осторожностью. По ее словам, в большом количестве продукт может вызвать аллергию.