https://static.news.ru/photo/13702b4a-1cd6-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: in court Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Депутаты Госдумы утвердили законопроект об улучшении условий содержания беременных женщин и женщин с малолетними детьми.

Документ был разработан сенаторами, среди которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Так, согласно новому законопроекту на каждого ребёнка полагается не менее четырёх квадратных метров. При условии, что он находится в камере с матерью. Также беременные женщины должны быть изолированы от остальных заключённых.

Эта мера гуманная, в первую очередь по отношению к детям. Улучшение условий содержания для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от основного контингента должны также способствовать их исправлению, — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василия Пискарёва.

В июле 2019 года ФСИН и СПЧ выступили с инициативой по отказу от заключения под стражу инвалидов и беременных. Соответствующее предложение было подготовлено по поручению президента России Владимира Путина.