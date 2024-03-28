Беременных предупредили об опасности отказа от скрининга Эксперт здравоохранения Вострухов: скрининг выявит пороки развития плода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременным не стоит отказываться от скрининга — это может привести к тому, что ребенку не смогут вовремя диагностировать смертельно опасные заболевания, предупредил заместитель председателя комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ Сергей Вострухов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнил, что диагностика помогает выявить пороки развития плода.

[Скрининг] позволяет определить серьезные пороки развития плода и новорожденного ребенка, хромосомные нарушения и врожденные заболевания. Такая практика уже становится рутинной, но все равно требует стопроцентного охвата будущих мам и малышей, так как многие женщины отказываются его делать, — предупредил Вострухов.

Так, отказавшись от скрининга, можно упустить развитие первичного иммунодефицита. Он представляет собой базовые нарушения в работе иммунной системы, из-за которых новорожденный оказывается незащищенным от различных инфекций. Вострухов подчеркнул, что заболевания будут протекать в тяжелой форме и могут привести к летальному исходу.

Акушер-гинеколог Ольга Поликарпова ранее рассказала, что идеальный возраст для рождения ребенка — 23 года. Она утверждает, что позже возрастают риски осложнений протекания беременности. Кроме того, по словам врача, не исключены патологии развития у плода.