Беременных предупредили о рисках отказа от мяса Врач Марченко: отказ от мяса может привести к анемии во время беременности

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Во время беременности не следует отказываться от мяса или рыбы, предупредила врач-гинеколог Анна Марченко. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что это может привести к анемии, что чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушением развития мозга у плода и развитием преэклампсии — осложнения, которое может привести к летальному исходу женщины и плода.

Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушениями развития мозга у плода и развитием преэклампсии, — пояснила специалист.

Гинеколог посоветовал беременным питаться сбалансированно. От этого зависит состояние самой женщины, а также развитие плода. По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие железо, йод, кальций и белок. Марченко уточнила, что при отказе от рыбы и морепродуктов возникнет дефицит йода. Это может негативно отразиться на состоянии плода, привести к умственной неполноценности у ребенка и нарушениям в работе щитовидной железы у матери.

Врач-репродуктолог Юлия Колода ранее рассказала, что одной из причин детского аутизма являются преждевременные роды. По ее словам, рост случаев детских расстройств аутистического спектра (РАС) связан с тем, что современные технологии позволяют выхаживать детей, родившихся раньше положенного срока.