Беременную девушку не хотели пускать на рейс из-за резкой фразы ее жениха Сотрудники «Уральских авиалиний» не хотели пускать беременную пассажирку на борт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказывались пропускать беременную пассажирку на борт из-за резкой фразы ее жениха, пишет E1.RU. Работники аэропорта заявили, что молодые люди опоздали на посадку, но, как рассказала пострадавшая, она прошла слишком быстро.

Инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга, следовавший в Екатеринбург рейс задержали на несколько часов. Беременная женщина и ее молодой человек решили подождать в кафе, там они могли отслеживать изменения на электронном табло.

Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было две-три минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: «Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена», — рассказала екатеринбурженка.

Второй сотрудник был готов пропустить девушку, однако после резких слов ее спутника сказал, что вызовет полицию. Тогда молодожены начали снимать происходящее на камеру. Пару пропустили только после того, как пассажирка рассказала о беременности.

Мужчину моего собирались выгнать. Когда женщина увидела, что их снимают, сказала, что пустит его, только если он удалит видео, — добавила девушка.

В результате екатеринбуржцы все таки улетели этим рейсом, однако впоследствии сообщили, что больше не будут летать «Уральскими авиалиниями». Авиаперевозчик пообещал позже прокомментировать эту ситуацию.

Ранее прокуратура инициировала проверку в отношении авиакомпании «Уральские авиалинии» после того, как сотрудники отказались пропустить багаж ребенка на борт. Чемодан 13-летней девочки «с усилиями» помещался в калибратор для ручной клади, ей пришлось оставить его в аэропорту.