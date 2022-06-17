Беременная женщина впала в кому после выстрела соседа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная женщина из Ульяновской области впала в кому после того, как в неё выстрелил целившийся в кошку из ружья сосед, сообщает «360». По словам отца раненой Сергея Тряшина, стрелявший является пенсионером МВД, оружием владеет легально. В момент происшествия он был пьяным, а пострадавшая находилась в огороде вместе с матерью.

Они поливали капусту. Дочь стояла, смотрела. Потом я услышал звук выстрела. Дочь забежала с огорода вся в крови. Я стал искать, кто выстрелил. Никого не увидел. Потом дочь на скорой увезли и полиция сразу приехала. Правоохранители тут же забрали Сорокина, — сказал Тряшин.

Он добавил, что дочь приехала в гости прямо перед родами, рожать она собиралась рядом с посёлком — в городе Кузнецке. Со стрелявшим Тряшин раньше почти не общался.

Выстрел случился вечером 15 июня. Затем стало известно, что женщину экстренно госпитализировали в местную больницу, где сделали кесарево сечение. Новорождённая осталась жива, она не пострадала. Мужчину лишили оружия, а уголовная статья будет зависеть от результатов медицинского обследования.

В апреле в посёлке Вешкайма Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. После содеянного он покончил с собой.