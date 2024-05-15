Беременная жена Хайдарова прокомментировала арест хирургов Жена звездного врача Хайдарова: арест хирургов провели без экспертизы

Фото: Социальные сети

Светлана Сильваши

Беременная супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши хочет добиться справедливости после ареста двух врачей из клиники мужа, написала она на своей странице в instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, арест произошел без проведения экспертизы.

Без экспертизы, без вскрытия взять и арестовать талантливых квалифицированных врачей-хирургов. Будем добиваться правды и защищать сотрудников, — написала Сильваши.

Накануне в Москве были задержаны два врача клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик», которой владеет известный хирург Тимур Хайдаров. Задержанными оказались заведующий хирургическим отделением в возрасте 45 лет и хирург в возрасте 28 лет.

Фигурантам предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводятся следственные действия, у обоих провели обыски по месту проживания. Внимание органов вызвано смертью пациента после проведенной в феврале операции.

Летом 2023 года певицы Слава и Любовь Успенская рассказали, что хирург Тимур Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.