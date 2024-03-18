Беременная подавилась в кафе и умерла: кто виноват, что с ребенком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве 41-летняя женщина на 37-й неделе беременности подавилась едой на фуд-корте и скончалась. На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи не смогли её спасти. Медики приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Новорожденного госпитализировали в перинатальный центр. Подробности истории, а также советы о том, как избежать подобного, в материале NEWS.ru.

Что случилось с москвичкой в кафе

По свидетельству очевидцев, женщина начала задыхаться, поперхнувшись во время еды. На место происшествия сразу же вызвали бригаду медиков, однако помочь пострадавшей они уже не успели.

Выяснилось, что сотрудники торгового центра вместе с другими посетителями заведения фаст-фуда пытались спасти посетительницу, делая ей искусственное дыхание. Супруг женщины приехал на место через несколько минут. Однако пациентку реанимировать не удалось. По одной из версий, она задохнулась, по другой — у женщины произошел сердечный приступ, что и стало возможной причиной ее смерти.

Сообщается, что младенца (это был мальчик) извлекли из тела матери, однако вскоре он скончался. По данным «Московского комсомольца», у ребенка случились асфиксия и кровоизлияние в мозг.

Как добавляет издание, пара, в семье которой произошла трагедия, на протяжении долгого времени пыталась зачать второго ребенка. Москвичи хотели сделать ЭКО, однако в клинике, куда они обращались, специалисты им отказали из-за серьезных проблем со здоровьем матери — у женщины был обнаружен врожденный порок сердца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему скончался ребенок

Акушер-гинеколог Сергей Яковлев пояснил NEWS.ru, что у матери ребенка были перекрыты дыхательные пути. Часть ее мозга умерла, поскольку реанимационные мероприятия запоздали, считает он. Однако у плода еще был шанс выжить.



«Даже после гибели матери кровообращение плода продолжалось некоторое время, поэтому ребенок оставался живым. Однако гипоксия, наступившая в то время, когда младенец находился без кислорода, очевидно, оказалась чересчур затяжной, поэтому в конечном итоге ребенка не смогли спасти. Мне трудно судить, насколько ему быстро оказывалась медицинская помощь. Но понятно, что ситуация была неординарная. По всей вероятности, время было упущено, поэтому спасти малыша не удалось», — предположил врач.

При этом Яковлев не исключил, что истинной причиной смерти женщины стала кардиологическая патология, окончательную точку в этом вопросе должна поставить судебно-медицинская экспертиза, которая всегда назначается в таких случаях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если взрослый человек подавился

Типичным признаком нарушения проходимости дыхательных путей является поза, при которой человек держится рукой за горло и одновременно пытается кашлять, чтобы удалить инородное тело. Об этом NEWS.ru рассказал врач-терапевт Павел Смирнов.

«При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей пострадавший не может говорить, не может дышать или дыхание явно затруднено. Человек может хватать себя за горло, может кивать», — рассказал врач.

По словам Смирнова, необходимо продолжать попытки удалить инородное тело, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на живот. «Если пострадавший потерял сознание, то необходимо без промедления начать сердечно-лёгочную реанимацию. При этом следует следить за возможным появлением инородного тела во рту для того, чтобы своевременно удалить его», — указал специалист.



Однако, если инородное тело нарушило проходимость дыхательных путей у тучного человека или беременной женщины, то нужно действовать по-другому.

«В таком случае оказание первой помощи начинается так же — с пяти ударов между лопатками. У полных людей или беременных женщин не осуществляется давление на живот. Вместо него проводятся надавливания на нижнюю часть груди», — подчеркнул Смирнов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как быть, если подавился ребенок

Как рассказала NEWS.ru педиатр Ирина Иванова, если инородное тело перекрыло дыхательные пути ребенку, то помощь оказывается похожим образом.



«Однако следует помнить о необходимости дозирования усилий, в частности удары и надавливания наносятся со значительно меньшей силой. Детям до одного года нельзя выполнять надавливания на живот. Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной клетки двумя пальцами», — пояснила Иванова.

При выполнении ударов и толчков грудным детям следует располагать их на предплечье человека, оказывающего помощь, головой вниз, рассказала врач. Также, по ее словам, необходимо придерживать голову ребенка. Детям старше года можно выполнять надавливания на живот над пупком, дозируя усилия соответственно возрасту



Ирина Иванова также отметила, что при отсутствии эффекта необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации: «Медлить тут ни в коем случае нельзя, надо действовать решительно, дорога каждая секунда». Параллельно с этим нужно вызвать бригаду скорой помощи.

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Как часто люди погибают от того, что давятся

В минувшем феврале 62-летний житель Санкт-Петербурга во время завтрака подавился сосиской и скончался. Случай произошел в Невском районе города. Врачи забрали пострадавшего из квартиры уже в состоянии клинической смерти. В дыхательных путях петербуржца нашли кусочек сосиски. Медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

В июне 2022 года посетитель московского ресторана подавился едой и умер, не приходя в сознание. Трагедия произошла с 38-летним мужчиной в заведении «Экспромт». Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники ресторана, но в больнице он скончался, не приходя в сознание.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) женщина умерла от удушья после того, как подавилась шашлыком. Трагедия произошла во время майских праздников. Знакомые пострадавшей, с которыми она отдыхала, попытались ей помочь, но безуспешно. Прибывшие медики также не смогли спасти женщину.

В 2020 году в Котельниках Московской области 17-летняя модель, участница конкурсов красоты умерла, подавившись шоколадкой. В это время она находилась в подъезде жилого дома со своим знакомым. Молодой человек рассказал, что, подавившись, его спутница потеряла сознание. Он вызвал скорую помощь, однако спасти девушку не удалось.

В 2019 году в Москве 56-летний мужчина попытался проглотить слишком большой кусок сала, подавился и умер.

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