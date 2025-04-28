Берем минтай и готовим... чипсы! Крышесносная закусочка для фанатов хруста

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Минтай — это не только рыба для супа или котлет, но и отличная основа для домашней закуски. Если вы любите хрустящие чипсы, попробуйте рецепт чипсов из минтая — идеально подходит для тех, кто ценит простоту и вкус. Готовятся такие чипсы быстро, а результат точно удивит!

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

соль — по вкусу;

специи (паприка, чеснок, черный перец) — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Приготовление:

Нарежьте филе минтая тонкими полосками. Приправьте рыбу солью и специями по своему вкусу. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте полоски рыбы на среднем огне до золотистой корочки, не забывая переворачивать, чтобы чипсы не подгорели. Выложите готовые чипсы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте готовые чипсы из минтая горячими или холодными — это отличная закуска для любого случая!

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