Минтай — это не только рыба для супа или котлет, но и отличная основа для домашней закуски. Если вы любите хрустящие чипсы, попробуйте рецепт чипсов из минтая — идеально подходит для тех, кто ценит простоту и вкус. Готовятся такие чипсы быстро, а результат точно удивит!
Ингредиенты:
- филе минтая — 500 г;
- соль — по вкусу;
- специи (паприка, чеснок, черный перец) — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте филе минтая тонкими полосками.
- Приправьте рыбу солью и специями по своему вкусу.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Обжаривайте полоски рыбы на среднем огне до золотистой корочки, не забывая переворачивать, чтобы чипсы не подгорели.
- Выложите готовые чипсы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подавайте готовые чипсы из минтая горячими или холодными — это отличная закуска для любого случая!
Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.