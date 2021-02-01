Бензин в Хабаровском крае будут отпускать по карточкам

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В Хабаровском крае бензин частично будут продавать по карточкам, это касается привозного из Росрезерва топлива. Дело в том, что там так и не заработал местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Перебои с поставками бензина в регионе с 18 января. Уже к 27-му на заправках появились многокилометровые очереди, пишут РИА Новости. Часть АЗС были закрыты, потому что на них нет топлива. В основном проблемы с АИ-92 и АИ-95.

Как ранее сообщали власти Хабаровского края, НПЗ проходит плановую модернизацию. По их данным он должен был заработать 1 февраля. 30 января руководство завода отчиталось о том, что предприятие заработало. Но, по информации правительства региона, НПЗ не вошел в производственный цикл.

Не были запущены установки вторичной очистки топлива, работа которых необходима для выпуска бензина. Завод всё ещё на стадии пуско-наладочных работ, поэтому власти были вынуждены ввести временную оперативную схему доставки и продажи топлива.

Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдёт ночью, краевому минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге, — рассказал Литвинчук.

Бензин, в первую очередь АИ-92, будут доставлять в регион ежесуточно. Чиновник уточнил, что топливо будет в свободной продаже в городах не менее чем на 30% заправок «ННК-Хабаровскнефтепродукт». На всех остальных АЗС бензин будут продавать по карточкам или за наличный расчет.

Ранее NEWS.ru писал, что биржевая стоимость бензина АИ-92 почти достигла потолка. В четверг цены приблизились к историческому максимуму до 53,4 тысячи рублей за тонну.