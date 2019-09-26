https://static.news.ru/photo/de3df9e2-e108-11e9-9ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Destefanis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский дилер Bentley компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 37 автомобилей модели Continental. Это касается тех автомобилей, что были реализованы в 2019 году.

Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя, сообщили в Росстандарте .

На машинах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Обладателям автомобилей дилер в ближайшее время разошлёт уведомления. Однако, отметили в ведомстве, они могут обратиться в технический центр и самостоятельно.

Ранее, как писал News.ru, компания Volvo отозвала около 4,5 тысячи автомобилей, проданных в России в 2014–2019 годах. Основанием стала угроза возгорания в моторном отсеке. Помимо этого, около 22,3 тысячи машин из-за проблем с проводкой отозвала BMW.