Специалисты завершили погрузку белух из «китовой тюрьмы» в Приморье на научно-исследовательское судно, чтобы доставить их к месту выпуска в Хабаровском крае, рассказал эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Транспортировку планировалось начать 12 сентября, однако её пришлось перенести в связи с паводком на Амуре.
Все погрузочные работы закончились, понтон пришвартовали к «китовой тюрьме», в ближайшее время судно отправится, — уточнил эксперт.
По его словам, в настоящее время в бухте Средняя находится 61 белуха — к началу октября удалось освободить менее половины животных.
Таргулян выразил надежду, что за оставшееся до прихода холодов время получится вывезти всех, передаёт
Ранее News.ru писал, что Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты в Приморье.