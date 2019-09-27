https://static.news.ru/photo/388a387c-e1bb-11e9-9103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты завершили погрузку белух из «китовой тюрьмы» в Приморье на научно-исследовательское судно, чтобы доставить их к месту выпуска в Хабаровском крае, рассказал эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Транспортировку планировалось начать 12 сентября, однако её пришлось перенести в связи с паводком на Амуре.

Все погрузочные работы закончились, понтон пришвартовали к «китовой тюрьме», в ближайшее время судно отправится, — уточнил эксперт.

По его словам, в настоящее время в бухте Средняя находится 61 белуха — к началу октября удалось освободить менее половины животных.

Таргулян выразил надежду, что за оставшееся до прихода холодов время получится вывезти всех, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты в Приморье.