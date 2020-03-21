https://static.news.ru/photo/2c27bd92-6b6e-11ea-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приказа обязать россиян оставаться дома из-за пандемии коронавируса нет. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Пока такого приказа нет, насколько я знаю, и намерений таких нет, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. При этом в мире на 21 марта насчитывается 234 тысячи заразившихся, а в России 253 заболевших.

Как писал NEWS.ru, со 2 по 19 марта количество пассажиров в московском метрополитене уменьшилось в три раза, а в наземном общественном транспорте — на четверть. Кроме того, метрополитен Москвы закупил 6000 литров дезинфицирующего средства для осуществления уборки пассажирской инфраструктуры.