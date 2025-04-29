Белорусские оладьи из картошки со шкварками! Это хит на завтрак и на обед. Рецепт картофельных оладий с добавлением шкварок и жаркой на масле, оставшемся от них. Этот вариант не только придает оладьям особенный вкус, но и сделает их более ароматными.

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 1–2 луковицы
  • 100 г копченой грудинки, бекона или соленого сала с прослойками
  • 1 яйцо
  • 3–4 ст. л. муки (по необходимости)
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Масло, оставшееся от жарки шкварок (по необходимости)

Приготовление

  1. Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте на сковороде на среднем огне до золотистой корочки. После жарки переложите шкварки на тарелку, а оставшееся масло оставьте в сковороде.
  2. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, лук натрите на той же терке или мелко нарежьте. Соедините натертый картофель, лук и шкварки.
  3. Смешайте картофельную массу с яйцом, добавьте необходимое количество муки, чтобы тесто стало достаточно плотным для формования оладий. Приправьте смесь солью и перцем по вкусу.
  4. Разогрейте сковороду с маслом от шкварок на среднем огне. Если масла недостаточно, добавьте немного растительного масла для жарки.
  5. Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарьте их с обеих сторон до золотистой корочки, обычно около 3–4 минут с каждой стороны.

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