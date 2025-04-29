Белорусские оладьи из картошки со шкварками! Это хит на завтрак и на обед. Рецепт картофельных оладий с добавлением шкварок и жаркой на масле, оставшемся от них. Этот вариант не только придает оладьям особенный вкус, но и сделает их более ароматными.
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 1–2 луковицы
- 100 г копченой грудинки, бекона или соленого сала с прослойками
- 1 яйцо
- 3–4 ст. л. муки (по необходимости)
- Соль и черный перец по вкусу
- Масло, оставшееся от жарки шкварок (по необходимости)
Приготовление
- Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте на сковороде на среднем огне до золотистой корочки. После жарки переложите шкварки на тарелку, а оставшееся масло оставьте в сковороде.
- Картофель очистите и натрите на мелкой терке, лук натрите на той же терке или мелко нарежьте. Соедините натертый картофель, лук и шкварки.
- Смешайте картофельную массу с яйцом, добавьте необходимое количество муки, чтобы тесто стало достаточно плотным для формования оладий. Приправьте смесь солью и перцем по вкусу.
- Разогрейте сковороду с маслом от шкварок на среднем огне. Если масла недостаточно, добавьте немного растительного масла для жарки.
- Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарьте их с обеих сторон до золотистой корочки, обычно около 3–4 минут с каждой стороны.
Ранее мы делились рецептом картофельных зраз с куриной печенью! Вкуснотища из простых продуктов.