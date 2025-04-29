Белорусские оладьи из картошки со шкварками! Это хит на завтрак и на обед. Рецепт картофельных оладий с добавлением шкварок и жаркой на масле, оставшемся от них. Этот вариант не только придает оладьям особенный вкус, но и сделает их более ароматными.