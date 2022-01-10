Белорус получил два года тюрьмы за комментарий об убитом силовике

Гражданин Белоруссии получил два года колонии и штраф за комментарий в Telegram об убитом сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики. Кроме того, у мужчины конфисковали мобильный телефон. Отмечается, что вину он признал в полном объёме. Всего в уголовном деле фигурируют 136 человек.

Было установлено, что могилевчанин со своего телефона 28–29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 40-летний мужчина полностью признал вину. У него конфисковали мобильный телефон как «средство совершения преступления». Суд Ленинского района Могилёва приговорил гражданина к двум годам колонии общего режима и штрафу в 100 «базовых единиц» (93 тысячи российских рублей).

В октябре в Белоруссии из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ в ходе спецоперации в Минске было заведено уголовное дело по статьям об умышленном возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и об оскорблении представителя власти. Подозреваемыми стали 136 человек, они были арестованы.

28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые, по их данным, могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был убит ответным огнём.

В тот же вечер на сайте «КП в Беларуси» была опубликована статья Геннадия Можейко, в которой о Зельцере в положительном ключе высказывается его одноклассница. После этого сайт издания был заблокирован решением Министерства информации, а материал был удалён. Самого журналиста задержали (по версии главреда «КП» — в Москве, по версии белорусских силовиков — в Минске) и отправили в СИЗО. Российская газета прекратила работу на территории страны.