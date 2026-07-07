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07 июля 2026 в 10:45

Белое чудо в темноте — на участке, где нет солнца, распускается белоснежными водяными лилиями

Фото: D-NEWS.ru
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Сангвинария канадская — это уникальное многолетнее растение, которое способно превратить самый унылый тенистый уголок в настоящее белоснежное чудо.

Ее нежные цветы, появляющиеся в конце весны, напоминают водяные лилии или крупные ромашки: каждый одиночный бутон достигает 2–2,5 дюйма в диаметре и окружен 8–10 белоснежными лепестками с ярко-желтыми тычинками в центре. Но самое удивительное — цветы распускаются одновременно с листьями, которые сначала свернуты, а затем разворачиваются в крупные, до 20–30 см, резные листья голубовато-зеленого оттенка с серебристой изнанкой.

Для дачи сангвинария — настоящая находка: она неприхотлива, не требует полива и подкормок, зимостойка (выдерживает морозы до −35°C), не боится болезней и вредителей, а ее ядовитый сок отпугивает грызунов.

Ранее были названы быстрорастущие лианы — оплетут забор за один сезон.

Проверено редакцией
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