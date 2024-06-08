«Белочка нашла дупло»: Лерчек избавилась от дефектов речи Лерчек избавилась от дефектов речи за время действия запрета на интернет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) на полях Петербургского международного экономического форума призналась, что за время действия запрета на выход в интернет она избавилась от дефектов речи, передает корреспондент NEWS.ru. Для этого она использовала скороговорку. Этот период она назвала сложным, однако пережить его можно, уверена бизнес-вумен.

Исправила букву р, л. Белочка нашла свое дупло. Все сложно, но пережить можно. Это время позволило расставить точки над «и»: кто я, если у меня нет Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), чем заниматься дальше. Произошло большое переосмысление, — поделилась Лерчек.

Также Чекалина призналась, что после запрета на использование интернета не могла осознать этого на протяжении двух месяцев. В рамках Петербургского международного форума она рассказала, что ей приходилось «стирать грани» и принимать, что она является не только блогером.

Бизнес-вумен также рассказала, что, смирившись с мыслью о потере интернета, она начала заниматься саморазвитием. Тогда она получила огромное количество поддержки, а друзья при встрече с ней намеренно не использовали телефон.