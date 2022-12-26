Белоцерковскую будут судить заочно по делу о фейках об армии Материалы уголовного дела против блогера Вероники Белоцерковской поступили в московский суд

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вероника Белоцерковская

Уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Отмечается, что процесс будет проходить заочно.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской*. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте. В конце мая суд вынес постановление о заочном аресте блогера по обвинению в двух эпизодах распространения ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды. Она будет заключена под стражу на два месяца с момента её задержания или экстрадиции в Россию.

Белоцерковская объявлена в международный розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Белоцерковской. В организации считают преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.