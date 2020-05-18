Белгородское издание изменило текст о борьбе с коронавирусом в регионе

https://static.news.ru/photo/389aa250-98fb-11ea-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

13 мая издание «Бел.ру» выпустило текст о работе медсестёр в больнице № 2 в Белгороде — основного медучреждения Белгородской области для размещения больных с коронавирусом. Редакция удалила материал, пообещав снова опубликовать его позднее, но уже с добавлением позиции руководства больницы. Однако выпущенный заново текст в значительной мере отличается от первоначального варианта.

На изменения обратил внимание Telegram-канал «Белгород № 1». В оригинальном тексте, среди прочего, сообщалось, что медработники начинали работу с коронавирусными пациентами, руководствуясь видео из Интернета. Также героини материала рассказали, что выданные им средства защиты были ненадлежащего качества, и пожаловались на отсутствие спецтранспорта для развозки медиков.

После редактирования в материале появилась реплика главврача Антона Бондарева о том, что терапевтический корпус больницы был отремонтирован. Также в текст вставили замечание от регионального депздрава о количестве коек, организованных для больных с коронавирусом.

Судя по обновлённой версии текста, городские власти из перечисленных проблем признали только сложности со спецтранспортом. Остальные жалобы медсестёр были удалены или смягчены. Из материала исчезло упоминание сотрудницы, которая не умела надевать защитный костюм, но была назначена проводить соответствующий инструктаж. Была удалена реплика медсестры, которая усомнилась в получении обещанных допвыплат. Редактированию подверглись и другие острые моменты.

Уже после появления обновлённого материала замглавы области по вопросам здравоохранения Наталия Зубарева заявила, что две медсестры, которые общались с журналистами, говорят, что «совершили большую ошибку и глупость».

В Белгородской области отмечено 1292 случая COVID-19, девять человек скончались от инфекции.

Как передавал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверку информации о невыплате положенных надбавок врачам в Белгородской области.