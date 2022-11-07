Белгородских голубей стали проверять на биотерроризм «Подъем»: белгородских голубей проверяют на биотерроризм из-за жалобы жительницы города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородских голубей стали проверять на биотерроризм после того, как местная жительница пожаловалась губернатору на «коробку с больными голубями», испугавшись, что это является элементом биологической атаки, пишет издание «Подъём». По ее мнению, некто положил данную коробку на улицу, где ездят машины и ходят люди, вследствие чего жители разносят «опасную инфекцию». Результаты исследований будут известны позднее.

Информацию о взятии проб у «подозрительных» голубей сообщил изданию главный ветеринарный врач области Артем Медведев.

Специалисты ОГАУ «Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных» выезжали на место обнаружения подозрительной птицы, произвели отбор проб биоматериала и направили их для дальнейших исследований в ветеринарную лабораторию. Результаты исследований будут известны позднее, — заявил ветврач.

Ранее сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине Константин Косачев заявил, что итоговый доклад о деятельности американских биолабораторий на территории Украины будет представлен президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны не позднее марта 2023 года. Его опубликуют в интернете, документ будет иметь публичный характер.